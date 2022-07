Ustavnopravna čustva

Če bi po nekem čudežu v ustavi Republike Slovenije v vsem Slovencem razumljivem jeziku pisalo: »V Republiki Sloveniji imajo istospolni pari pravico do poroke in posvajanja otrok,« bi imel sodnik ustavnega sodišča Republike Slovenije, dvakratni doktor pravnih znanosti Klemen Jaklič o tem še vedno svoje, ločeno mnenje, ki bi ga z veseljem izražal in delil s sledilci na družbenem omrežju. In če bi po nekem drugem čudežu v tej isti ustavi Republike Slovenije v vsem Slovencem enako razumljivem jeziku pisalo: »V Republiki Sloveniji se zasebnim šolam, ki izvajajo javni šolski program, zagotavlja stoodstotno javno financiranje,« bi se vseeno našel sodnik ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bi ta stavek razumel le petinosemdesetodstotno.