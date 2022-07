Z identiteto je hudič

Z identiteto je hudič. Pred petnajstimi leti se je na primer slovenska kulturna javnost razdelila glede odločitve, da se znameniti vodnjak Tri kranjske reke, mojstrovino italijanskega baročnega mojstra Francesca Robbe, zaščiti pred nadaljnjim propadanjem, restavrira in za stalno razstavi v Narodni galeriji, pred mestno hišo pa ga nadomesti zvesta kamnita replika. Ljubljančani se namreč niso zlahka sprijaznili z odstranitvijo znamenitega Robbovega vodnjaka, ki je kar dve stoletji in pol stal na Mestnem trgu in kot malokatera druga mestna znamenitost okrog sebe oblikoval identiteto mesta in meščanov.