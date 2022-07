Žica? Vem, da jo vaši odstranjujejo. Je bil že čas.

Od Krmačine, vasi pri Metliki, do mejnega prehoda s Hrvaško vodijo trije ovinki. V zadnjem delu se pot stemni, zakrije jo gosto rastje in v globeli se svet postavi pokonci. Na koncu je nekaj metrov ravnine. Tam teče voda in potem gre pot spet strmo navzgor. Na dnu je ravno dovolj prostora za miniaturno policijsko postojanko, v katero se stlačita dva policista.