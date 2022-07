Združeno kraljestvo ima zdaj dva meseca časa, da odgovori na obtožbe iz Bruslja, za tem pa bo komisija odločila o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Komisija do sedaj »v duhu konstruktivnega sodelovanja« ni podala uradnih pritožb glede kršitev dogovorov, a kot so zapisali v Bruslju, je nepripravljenost britanskih oblasti do vsebinskih razprav v nasprotju s tem duhom.

Prav tako v Bruslju opozarjajo na predlog zakona, s katerim želi britanska vlada zaobiti omejitve trgovanja med osrednjim otokom in severnim delom irskega otoka, ki je del Združenega kraljestva.

»Cilj teh postopkov za ugotavljanje kršitev je zagotoviti skladnost s protokolom na več ključnih področij. Ta skladnost je ključna za Severno Irsko, da bo še naprej lahko izkoriščala svoj privilegiran dostop do evropskega enotnega trga,« so še zapisali pri komisiji.

Evropska komisija se je v odziv na predlog britanskega zakona, ki odpravlja dele severnoirskega protokola, sredi junija odločila za nadaljevanje pravnega postopka proti Združenemu kraljestvu, ki ga je začasno ustavila septembra lani. Poleg tega je takrat sprožila dva nova pravna postopka.

Bruselj in London sta dogovor o severnoirskem protokolu dosegla v okviru pogajanj o britanskem izstopu iz EU. Z njim so preprečili nastanek trde meje na irskem otoku po brexitu, a je zato carinskemu nadzoru podvrženo blago, ki na Severno Irsko pride iz drugih delov Združenega kraljestva.