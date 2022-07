Preberite, kako se gasilci spopadajo z največjim požarom v zgodovini Slovenije.

Meteorologi v večjem delu Grčije pričakujejo dolg vročinski val, ki naj bi trajal do začetka avgusta. Po podatkih meteorološkega urada bodo konec tedna in v naslednjih dneh temperature dosegle okoli 40 stopinj.

V večjem delu Grčije tako velja velika požarna ogroženost, zdravniki pa so ljudem svetovali, naj bodo zaradi visokih temperatur previdni.

Grčija je sicer dobro opremljena za spopadanje z gozdnimi požari, saj ima 86 gasilskih letal in helikopterjev, poleg tega pa so zaradi obsežnih požarov v Grčiji to poletje grškim kolegom na pomoč priskočili številni gasilci iz držav EU.

V BiH še naprej gori v naravnem parku

V Bosni in Hercegovini se že sedmi dan spopadajo s požarom na gori Čvrsnica v Naravnem parku Blidnje na jugu države. Gašenje požara otežuje nedostopen teren, zato je nujna pomoč iz zraka, poročajo tamkajšnji mediji. Danes pri gašenju pomaga helikopter z območja Republike srbske, na poti pa je tudi hrvaško letalo za gašenje požarov.

V četrtek je pri gašenju požara sodeloval tudi helikopter oboroženih sil BiH. Na terenu je bilo več kot 100 gasilcev, gorskih reševalcev in planincev.

»Stanje ni dobro, tega požara ne moremo pogasiti brez pomoči iz zraka,« je za tiskovno agencijo Fena povedal Drago Martinović iz štaba civilne zaščite zahodnohercegovskega kantona. Dodal je, da je doslej zgorelo okoli 100 hektarjev površin.

Načelnik občine Posušje Ante Begić je proglasil stanje naravne nesreče, tamkajšnji štab civilne zaščite pa je prebivalce na področju Blidinja in iz drugih občin poznal, naj pomagajo pri gašenju. Gasilci, gorski reševalci in prostovoljci, ki se že več dni borijo z ognjem, za nadaljevanje boja s to naravno nesrečo, nujno potrebujejo pomoč, so poudarili v pozivu.