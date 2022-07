Na sindikat Mladi plus se je po besedah predsednice sindikata Tee Jarc v zadnjem času obrnilo več dostavljavk in dostavljavcev oziroma kurirjev in kurirk, ki opravljajo delo za platformno Wolt, v stiku pa je sindikat tudi s tistimi, ki delajo za Glovo. V sindikatu ugotavljajo, da se dostavljavci pri svojem delu srečujejo z mnogimi težavami in so vedno bolj izkoriščani.

Položaj dostavljavcev se je v zadnjem času po ocenah sindikata poslabšal predvsem na področju zniževanja postavke plačila, pritiskov z rekrutiranjem vedno novih dostavljavcev, časovnih omejitev za študente, neplačanega dela, dela v slabih vremenskih razmerah, nesreč pri delu, slabih odnosov pri delu, razširjanja ksenofobije in rasizma in kaznovanja kakršnekoli kritike s povračilnimi ukrepi.

Znižanje urne postavke

Na področju plačila težave povzroča zlasti znižanje urne postavke, saj to po besedah Tee Jarc zelo negativno vpliva na dohodek dostavljavcev. »V času inflacije, kurirke in kurirji ne morejo več preživeti z dohodkom, ki ga dobivajo,« je opozorila. Ker se dostavljavci poleg tega sooočajo tudi s prevelikim številom vključenih dostavljavcev v platformno delo in upadom povpraševanja po storitvah Wolt med poletnimi meseci, s svojim delom, kot so poročali sindikatu, stežka preživijo mesec. »Tekom delovnika morajo opraviti ogromno drugih nalog za katere niso plačani, saj so plačani samo na dostavo. Plačani niso ne za čakanje na nove dostave, ne za čakanje, ko restavracije zamujajo s pripravo hrane. Prav tako morajo vsak dan položiti gotovinska sredstva na račun Wolt, kar največkrat opravljajo po delavniku, za kar tudi niso plačani,« je opisala Tea Jarc.

Ekstremna vročina, pogoste nesreče ...

Poleg tega dostavljavci, kot je opozorila, delajo v vseh vremenskih razmerah, tudi v ekstremni vročini, in nimajo časa za malico. Vseskozi se po njenih besedah pojavljajo tudi nesreče pri delu. »Prav vsi kurirji, s katerim smo govorili, so povedali, da so že imeli nesrečo pri delu, nekateri so prav tako že poškodovali druge udeležence prometa. Priznavajo, da vsak dan naredijo na desetine prekrškov cestno-predmetnih predpisov. Predvsem zato, ker želijo čim hitreje dostaviti hrano. Ta pritisk oz. plačni model, kot ga imajo, kjer je plačilo pogojeno s hitrostjo, tako v nevarnost spravlja kurirje in kurirke, kot tudi vse ostale. Tudi v Sloveniji smo že imeli imeli primer kurirja, ki je postal invalid. Imel je zelo hud zlom stegnenice, zlomljene kosti v obrazu, ostal brez vseh zob, sedaj ima trajne posledice,« je povedala Tea Jarc.

Na sindikatu Mladi plus bodo po njenih besedah zastopali interese teh dostavljavcev. Doslej so opravili pogovore z nekaj deset dostavljavci, ki so s sindikatom podelili svoje izkušnje in težave, a si zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi podjetij želijo ostati anonimni.