Lavrov je v prispevku za več afriških časopisov, ki ga je danes objavilo rusko zunanjo ministrstvo, poudaril, da so se težave začele že med pandemijo, saj si je po njegovih besedah Zahod prisvojil svetovne blagovne in prehranske verige ter tako »poslabšal položaj držav v razvoju, odvisnih od uvoza hrane«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zahodne sankcije proti Rusiji, uvedene v zadnjih mesecih, pa so negativne trende še poslabšale, je zapisal vodja ruske diplomacije in obljubil, da bo Rusija spoštovala mednarodne pogodbe in Afriki dobavljala hrano in energente.

Lavrov bo od 24. do 28. julija obiskal Egipt, Etiopijo, Ugando in Demokratično republiko Kongo, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Rusija Zahod obtožuje, da so sankcije vodile v skokovito rast cen hrane, energentov in gnojil, kar je prizadelo predvsem najmanj razvite države. Zahodne države pa trdijo, da je Rusija, ki je 24. februarja sprožila invazijo na Ukrajino, glavni krivec za vse višje cene hrane in energentov.