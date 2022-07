V soboto bo sončno. Pozno popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Po nižinah v večjem delu Slovenije bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno in v notranjosti države malo manj vroče, predvsem na severu Slovenije bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je plitvo ciklonsko območje s hladno fronto, ki je prešla srednjo Evropo. Nad našimi kraji se zadržuje zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče. V soboto bo sončno in še bolj vroče, popoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena ugoden, v soboto pa bo vremenski vpliv zaradi bližanja vremenske fronte, zmerno obremenilen. Oba dneva bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev.