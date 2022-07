V penziji gojili sadike

Konoplja, marihuana ali po domače kar trava je ena najstarejših rastlin, ki jih poznamo. Uporabna je v zdravstvu, prehrani in industriji, a se jo goji tudi (ali predvsem?) kot rekreativno drogo. Vemo, da lahko zmanjša tesnobo, a jo obenem lahko tudi povzroči, uživalca sprosti, ali pa ga naredi evforičnega, včasih paranoičnega. Naši policisti nemalokrat naletijo na nasade biljk, ki jih gojijo nezakonito za nadaljnjo prodajo. A le redko se zgodi, da sadike zasežejo pri starejših občanih. V zadnjem tednu se je to zgodilo dvakrat. Najprej so v Trbovljah potrkali na vrata 78-letnega moškega in dve leti mlajše ženske, pri katerih so v hišni preiskavi na vrtu naleteli na več posajenih sadik konoplje. Kakšen načrt je par imel za »zelenje«, policija ni poročala. Nekaj dni kasneje se je podobna zgodba odvila v Logatcu, kjer so 76-letni osumljenki zasegli več kot 500 sadik prepovedane droge. Sledila bo kazenska ovadba. Na tej točki se postavljata vprašanji: ali so pokojnine res tako nizke, da si upokojenci na nezakonit način služijo dodaten denar, ali pa res živijo pod tako velikim stresom, da si ga morajo zniževati z dimom ali dvema?

Reševanje nesrečnega ježa

Pa smo spet tam. Pri živalih, kje pa drugje! Le upamo lahko, da imate naši bralci vsaj približno tako zelo radi živali kot pisci te rubrike ter policisti, gasilci, reševalci … Tokrat so se na klic zaskrbljenega občana odzvali novomeški policisti. Ker je starejši gospod gibalno oviran, ni mogel sam pomagati ježku, zagozdenemu v ograjo na njegovem vrtu. Spomnil se je na policiste, ki so nemudoma odhiteli na pomoč bodikavi živali. Dvojec je na kraju neljube nesreče zavihal rokave, razmaknil ograjo in ježa rešil iz smrtonosne pasti. Osvobojen okov jo je ucvrl po travniku in skoraj gotovo preslišal nasvet policistov za prihodnje, naj bo pri plezanju čez ograjo v prihodnje vendarle kanček previdnejši, so se na facebooku v objavi pošalili novomeški policisti.

»Vroča« zabava na Hvaru

Medtem ko se na Krasu z nadčloveškimi napori naši gasilci borijo z grozečimi ognjenimi zublji, obenem pa gori tudi velik del preostanka celine, se na Hrvaškem z ognjem »igrajo«. Splitski policisti so se namreč odzvali na neobičajen klic na pomoč, saj sta se v lokalu na Hvaru turista poškodovala med pitjem koktajlov. 44-letni Kanadčan in 33-letna Švedinja sta se med pitjem ognjene oziroma goreče alkoholne pijače dodobra opekla. Huje jo je odnesel moški, ki so ga zaradi opeklin po 25 odstotkih telesa s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, a na srečo ni bil v smrtni nevarnosti. Na zdravljenju na plastični kirurgiji bo ostal dlje časa. Ženska je bila lažje poškodovana, opekla si je roki. Kriminalistična preiskava »vroče« zabave še poteka.

Kradejo si goste

S Hvara poročajo še o drugem, sicer za odtenek manj bolečem incidentu. Vajeni smo brati o pretepih v barih, kjer mišice merijo in se z njimi postavljajo opiti turisti, manjkrat pa naletimo na lasanje v turističnih središčih zaposlenih. Po spletu je zaokrožil posnetek dveh voznikov gliserjev, ki sta si kot za stavo izmenjevala brce in klofute. Zakaj? Eden naj bi drugemu ukradel goste in s tem denar. Veliko njega, saj so cene tovrstnih dejavnosti po celi južni sosedi skokovito narasle. »Kako vaju ni sram? Idiota!« so ju zmerjali z obale, medtem ko so fizični obračun spremljali tudi šokirani turisti. Ne gre za osamljen primer. Lani sta se na istem otoku dva moška skregala, ker je drugi gostom ponudil nižjo ceno za najem čolna.

Na pol gol napadel policista

Težave s turistom, če je to sploh bil, so imeli tudi policisti v manjšem kraju pri Benkovcu v Dalmaciji. 40-letni srbski državljan je okoli pol enajste ure zvečer ležal sredi ceste, gol do pasu in bos. Moškemu ni bilo všeč, da sta se mu policista približala, zato je kar s tal začel z nogama opletati proti njima, pri čemer je z brcanjem enega poškodoval. Policista sta ga uspela obvladati, test pa je pokazal na visoko koncentracijo alkohola v krvi. Možakar je očitno stari znani policije ali pa gleda (malo preveč) policijskih serij, saj v pridržanju ni želel policistom pokazati osebnega dokumenta, prav tako pa jim ni povedal, kdo sploh je. Če ne vedo, kdo si, tene morejo oglobiti. Pametno!