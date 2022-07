Po navedbah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika, ki je v tej vlogi že četrto noč zapored, je za gasilci še ena težka noč. »Bilo je zares naporno in stresno,« pravi. Že od sinoči je gorelo na več lokacijah, pojavljala pa so se še nova žarišča. Ker je obseg ogroženega območja zares ogromen, je bilo potrebnih veliko premikov enot. Najhuje je bilo na Cerju, nad Mirnom, in proti Trstelju, so sporočili iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko. Območje je ovito v dim. »A kar je najbolj pomembno – požarišča so pod nadzorom,« je prvi jutranji »raport« zaključil Močnik, sicer tudi poveljnik severno-primorske gasilske regije.

Ponoči je bilo na terenu več kot 500 gasilcev iz šestih gasilskih regij. Še preden se je spustil mrak, je zagorelo v bližini Cerja. Ogenj in dim sta bila vidna tudi na nasprotni strani, proti Italiji.