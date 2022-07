Koper je z nepričakovanim porazom na domači Bonifiki, kjer je bila temperatura 37 stopinj Celzija, začel nestrpno pričakovane kvalifikacije za konferenčno ligo, saj je izgubil prvo tekmo drugega kroga z Vaduzom iz Liechensteina z 0:1. Slovenski pokalni prvaki so za poraz krivi sami, saj so bili kaznovani za izjemno neučinkovito pred 400 gledalci, med katerimi je bilo tudi 25 navijačev Vaduza, ki igra v drugi švicarski ligi.

Glede na priložnosti bi moral Koper po prvem polčasu voditi s 3:0. Vezist Kotnik je mojstrsko poskrbel za tri izjemne globinske podaje, a sta se osmešila Kolobarić s strelom v vratarja, Parris pa je najprej zgrešil prazen gol, nato pa streljal mimo gola, ko je bil sam pred vratarjem gostov. Vaduz, ki je v prvem polčasu pokazal skromno predstavo, je bil v drugem polčasu veliko bolj agresiven in pogumen ter vzpostavil ravnovesje z večjo posestjo žoge. Gostje so povedli iz prvega nevarnega napada na tekmi v 53. minuti. Fehr je v kazenskem prostoru preigral naivnega kapetana Palčiča, gol pa je dosegel robustni Turek s švicarskim potnim listom Cicek. Koper je po zaostanku na vsak način skušal izid izenačiti, a nadaljeval z neučinkovitostjo. Dve priložnosti je v finišu tekme zapravil Jašaragić, eno pa Osuji.

»Žal nismo izkoristili svojih priložnosti, ki smo jih imeli več kot dovolj, da bi iztržili ugodnejši izid. V Evropi je zelo pomembno, da izkoristiš trenutek, mi ga nismo, a verjamem, da bomo imeli nekaj priložnosti tudi na povratni tekmi na gostovanju. V drugem polčasu nam je tekmec pustil manj prostora, imeli smo priložnosti, a jih nismo izkoristili zaradi malce slabšega dotika žoge. Parrisu ne očitam ničesar, zgrešijo tudi veliko kakovostnejši igralci. Ne glede na poraz nismo bili slabši in verjamem, da tudi v četrtek v Vaduzu ne bomo. Imamo še eno tekmo in bomo videli, kaj nam bo prinesla,« je povedal trener Kopra Zoran Zeljković.

Za Koper so igrali: Golubović, Palčič, Žužek, Novoselec, Simčak, Mittendorfer (od 74. Benedičič), Vešner Tičić (od 74. Krajnović, Parris (od 78. Šušnjara), Kostnik, Osuji, Kolobarić (od 67. Jašaragić).

Potem ko sta iz Olimpije morala oditi trener Robert Prosinečki in športni direktor Mladen Rudonja, je klub pred odhodom na evropsko tekmo v Romunijo odpustil še sekretarja Boruta Antončiča ter oba tiskovna predstavnika Jureta Bohoriča in Kristijana Pahorja. Predsednik kluba Adam Delius je po blamaži s potovanjem v Luksemburg na spletni strani kluba objavil izjavo za javnost, pri kateri pa je očitno, da je bila iz nemščine v slovenščino prevedena s pomočjo spletnega prevajalnika, saj v njej kar mrgoli pravopisnih napak. Zapisal je, da sta za težave pri povratku iz Luksemburga odgovorna turistična agencija, ki je organizirala potovanje, in osebje, ki je za to odgovorno v klubu.

Za Ljubljančane se je gostovanje v Romuniji začelo sanjsko, saj je povedla že v četrti minuti z zadetkom vezista Sešlarja. Po zaostanku je Sepsi prevzel pobudo in gostje so se branili na vse možne načine. Vratar Vidovšek je bil zanesljiv (8 obramb na tekmi), Lasickas je žogo zbijal s črte praznega gola, enkrat je Ljubljančane rešila prečka. Ko je kazalo, da se bo prvi polčas končal z vodstvom Olimpije, je levi bočni branilec Fernandes v tretji minuti sodnikovega dodatka naredil prekršek za enajstmetrovko. Vratar Vidovšek je strel Stefanescuja ubranil, nato pa je romunski napadalec odbito žogo poslal v mrežo za izenačenje. V 66. minuti je imel Sepsi nov kazenski strel (prekršek je storil Sešlar in prejel rdeči karton), Vidovšek pa je ubranil strel Tudorieja. Sepsi je veliko premoč (streli na tekmi 23:4) kronal z golom Pauna v 84. minuti (Ljubljančani so zaman protestirali zaradi igranja z roko) in avtogolom Karamatića v 93. minuti.

Za Olimpijo so igrali: Vidovšek, Lasickas, Estrada (od 61. Crnomarković), Karamatić, Fernades, Sešlar, Pilj, Elšnik (od 46. Doffo), Kvesić (od 73. Aldair), Pedro Lopez (od 61. Ziljkić), Prtajin (od 61. Nukić).