Potem ko je včeraj četrt ure prek polnoči po slovenskem času zlato odličje na slovesni podelitvi prejel metalec diska Kristjan Čeh, sta na svetovnem prvenstvu v atletiki slovenske barve zastopala dva predstavnika. Maruša Mišmaš Zrimšek je v finalu enega najhitrejših tekov na 3000 metrov z zaprekami v zgodovini zasedla 14. mesto (9:40,78), Žan Rudolf pa je v kvalifikacijah teka na 800 metrov izpadel z 39. časom (1:49,87).

V ženskem teku na 3000 metrov z zaprekami je blestela zmagovalka Norah Jeruto, ki je rojena v Keniji, nastopa pa za Kazahstan. S časom 8:53,02 ni postavila le rekorda prvenstev, ampak tretji najboljši dosežek v zgodovini. Druga je bila Werkuha Getachew z rekordom Etiopije (8:54,61), bron pa je pripadel njeni rojakinji Mekides Abebe (8:56,08). »Pred tekom sem se zelo dobro počutila, lepo sem šla čez ovire in noge so se lepo vrtele. Na tekmi pa sem se zaletela v prvo oviro zaradi gneče in tako je bilo tudi na ostalih ovirah v prvem krogu. Preveč sem se ustavljala na ovirah in taki skoki utrudijo mišice. Moja prednost je tekoč prehod prek ovir, v prvem krogu pa sem porabila vso energijo. Tek v gneči je moja največja težava, na tem bo treba nekaj narediti,« za STA razočaranja ni mogla skriti Maruša Mišmaš Zrimšek.

Povsem pokalapan pa je bil po svoje nastopu Žan Rudolf. Tekel je v šesti, zadnji skupini, v kateri je imel najslabši izid sezone (1:48,55). In zadnji je v skupini tudi prečkal ciljno črto. »Slabo je bilo. Ne vem, kaj delamo narobe na treningih, ki sicer potekajo dobro, mogoče celo bolje kot lani, ko sem imel veliko boljše izide,« je povedal Rudolf.