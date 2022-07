Malo priložnosti, še manj golov. V Ljudskem vrtu se razmerja moči, vsaj po rezultatu, niso nagnila ne na eno ne na drugo stran. Nogometaši Maribora so proti Šerifu iz Tiraspola na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov iztržil remi 0:0. »Težka tekma je za nami. Fantom čestitam, da smo zdržali do konca, nismo prejeli zadetka. Manjkalo je nekaj igre naprej, a tudi to je treba razumeti, saj je Šerif nedvomno favorit v tem dvoboju. Mogoče so nekateri pokazali preveč spoštovanja do tekmeca. To so tekme, kjer moraš biti maksimalno discipliniran. Mi se z njimi ne moremo spustiti v enakovredno igro. Rezultat je dober, na povratni tekmi bomo skušali priti do zmage,« je popotnico za Kišinjev, kjer bo Šerif v torek gostil povratno tekmo, ocenil trener Maribora Radovan Karanović.

»Še smo živi, vse je še odprto,« ugotavlja Gregor Sikošek, bočni branilec vijoličastih. »Začeli smo slabše, bili smo v krču. Ko smo se sprostili, smo vzpostavili ravnovesje. Če bomo odigrali na naš način, osredotočeno, kompaktno, bo na povratni tekmi zagotovo prišla priložnost,« se je po prvem dejanju drugega predkroga lige prvakov že ozrl proti izzivu v moldavski prestolnici.

Tomas: Iz tekme v tekmo bomo boljši

Šerif je bil v Ljudskem vrtu boljši nasprotnik. Če je Maribor zmogel le en strel v okvir vrat – pa še s poskusom Roka Baturine v prvem polčasu vratar Razak Abalora ni imel prav dosti dela –, jih je moldavski prvak sestavil šest. Menno Bergsen je gostitelje držal nad gladino. »Škoda, da po tako dobro odigrani partiji nismo zadeli, naredili razliko z 2:0 ali 3:0. Fantom lahko čestitam. Bili smo kompaktni in disciplinirani, samo zadeli nismo. Maribor me ni presenetil, pričakoval sem to igro, ki se začne z vratarjem. Od svojih igralcev sem hotel, da pritiskajo, odvzamejo žogo in si tako pripravijo priložnosti,« je ocenil trener kluba iz Tiraspola Stjepan Tomas, ki se odkrito spogleduje z uvrstitvijo v skupinski del lige prvakov. »Če primerjam to tekmo s tistima, ki smo ju v prvem krogu odigrali proti Zrinjskemu, je viden velik napredek v igri, v ustvarjanju priložnosti. Manjkal je le gol. Veliko sprememb je bilo v ekipi, veliko igralcev je odšlo, prišli pa so zelo dobri posamezniki. Potrebujemo nekaj časa, da se uigramo, a se že opazno dvigujemo. Verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši,« je še dodal nekdanji branilec z 49 nastopi za hrvaško reprezentanco.

Da je na drugi strani kakovostnejši nasprotnik, kot je bil Šahtjor iz Soligorska v prvem krogu, je druščina iz Ljudskega vrta hitro spoznala. »Kar težko je. Fizično so zelo močni, so pa po 70. minuti totalno odpovedali. Tu vidim našo priložnost. Če do takrat zdržimo, nato pa jih z menjavami dobimo na kako 'finto', lahko zmagamo,« meni Sikošek. A za zmago si je treba najprej pripraviti priložnosti. Pod Kalvarijo so bili trenutki, ko so Štajerci pogledali proti golu, sila redki. »Vsakič, ko smo nekaj poskusili, se je eden ulegel na tla, kar te vrže iz ritma. V zadnjih minutah moramo še bolj stopiti na plin. Priložnosti bo treba izkoristit, saj jih veliko ne bo,« se zaveda 28-letni Brežičan.

Luknja na sredini igrišča

Pričakovati je bilo, da se Maribor proti lanskemu udeležencu lige prvakov ne bo odprl, a navijači – 7150 se jih je zbralo pod Kalvarijo – so si vseeno želeli v napadu nekoliko ambicioznejše ekipo. »Zagotovo to ni bila naša želja. Treba je biti realen in priznati, da ima večina fantov preveliko spoštovanje do takega nasprotnika. V določenih trenutkih je prišlo do skrivanja, zvezni igralci se niso ponujali, niso pokazali tistega, kar se od njih pričakuje, zato moram biti zadovoljen z rezultatom,« je povedal Radovan Karanović.

Na sredini igrišča domiselnih potez, ki bi pripeljale do kakšne nevarnejše priložnosti, praktično ni bilo. S formo mladega Aljaža Antolina prvi mož strokovnega štaba vijoličastih ni bil zadovoljen, zato je v prvo enajsterico uvrstil izkušenejšega Aleksa Pihlerja. A prave zamenjave za Antoineja Makoumbouja, ki se je po dvoboju s Šahtjorjem preselil v italijanski Cagliari, (še) ni našel. »Izgubili smo motor ekipe, igralca, ki je znal prevzeti odgovornost. Če kdorkoli misli, da lahko kar v hoji rešujemo zadeve, se moti. Tako ne gre. Sem pa zadovoljen s tem, kar smo pokazali,« je še povedal Karanović, ki bo moral nekaj časa enajsterico sestavljati tudi brez napadalnega vezista Marka Božića. Poletna okrepitev je na prvi tekmi proti Šahtjorju staknila poškodbo hrbtne mišice, te težave pa so se ponovile na prvenstveni tekmi proti Radomljam.

Drugič zapored je njegova ekipa evropsko tekmo na domačem igrišču zaključila z remijem brez golov. »Tudi jaz sem razmišljal, kaj se je dogajalo, da pred našo publiko, ki nam je dala veter v hrbet, ne gre. Igralci so si tudi sami naložili pritisk, zato nismo bili igrivi. A ker smo igrali proti ekipi, ki ima precej dražje igralce, je rezultat dober,« je še enkrat ponovil trener 16-kratnih slovenskih prvakov, ki še ni opustil upanja, da se bo na tretji evropski postaji srečal z boljšim iz para HJK Helsinki – Viktoria Plzen in ne slabšim, ki se bo poražencu nasproti postavil v kvalifikacijah za evropsko ligo. Po prvi tekmi so v prednosti češki prvaki, ki so v Helsinkih slavili z 2:1.