Dolgih 40 let se je družina spraševala, kaj se je zgodilo z njihovo ljubljeno Brendo, ki je maja leta 1982 izginila iz domače hiše, za njo pa se je izgubila vsaka sled. Končno so se dokopali do odgovorov in vsaj malo miru, saj je porota za krivega spoznala njenega moža, danes 89-letnega Davida Venablesa. Umoril jo je, ko je njegova afera z ljubico Lorraine Styles znova zaživela, žena pa mu je bila očitno odveč. Čeprav je sam trdil drugače, dotlej že več kot tri leta nista spala v isti postelji in sta se oddaljila. Njeno truplo je odvrgel v greznico na domačem posestvu v vasici Kempsey, kjer so ga našli šele ob obnovi leta 2019. Kako jo je umoril, obdukcija ni mogla pokazati. Venables je nasilno dejanje zanikal in vztrajal, da je bila njegova žena pred davnimi leti zagotovo žrtev serijskega morilca Freda Westa, ki se je v tistem času potikal po območju. Druga možnost pa je po njegovem bila samomor, saj se je žena borila z depresijo.

Ljubezen med Brendo in Davidom je bila za zunanje opazovalce (sprva) idilična. Kot mlada kmetovalca sta se spoznala na lokalnem sejmu in se nemudoma ujela. »Bila je prijazna, prijetna in zelo dobra družba,« jo je na sodišču opisal njen mož. Kmalu sta se poročila, njegov oče mu je dal denar za zemljo, na kateri sta zgradila dom in prašičjo farmo. Prav z nje je skoraj dvajset let kasneje 48-letna Brenda za večno izginila. Večer prej naj bi bila povsem normalna, igrala se je s kužkom, potem sta šla v posteljo. Ko se je zbudil, je ni bilo več. Poklical je policijo in prijavil izginotje, povedal, da se je nekaj časa borila z depresijo, novinarjem pa zaupal, da od trenutka, ko je izginila, sam ne zatisne več oči. Prijatelji para so sicer pravili, da ni videti kaj pretirano zaskrbljen, pa še, da žene ni ravno intenzivno iskal. So jo pa zato policisti, tudi s helikopterji in slednimi psi, kakor številni prostovoljci. Niso je našli. Skoraj 40 let je primer ostal skrivnosten, nerazrešen, vse dokler niso novi lastniki posestva leta 2019 ob čiščenju greznice v njen naleteli na človeške kosti. Leto dni kasneje so Venablesa ovadili zaradi umora.

Koristoljuben in sebičen

Na sojenju so v javnost prišle podrobnosti njegove dolgoletne afere z Lorraine, bivše negovalke njegove mame, s katero sta bila skupaj že skoraj od poroke z Brendo. »Naslednji dan me je poklical in me obvestil, da je žena pogrešana. Nisem mogla razumeti, kako zelo miren je bil. Čez dva tedna je niti omenil ni več,« je kmalu po izginotju policiji zaupala sedaj že pokojna dolgoletna ljubica Lorraine. Ženo je z njo varal skoraj petnajst let, zvezo sta obnovila le nekaj mesecev pred Brendinim »izginotjem«. Obljubil ji je, da se bo ločil in z njo začel novo življenje. Še isti večer, manj kot dan zatem, ko je umoril ženo, je skušal imeti z njo spolne odnose, a ga je zavrnila. Nekaj tednov kasneje sta zvezo vseeno obnovila. Ko ga je ulovila z drugo žensko, ga je pustila, a sta ostala v stikih vse do njene smrti pred petimi leti.

»Ženino depresijo ste izkoristili za skrbno premišljeno zgodbo. Umorili ste jo v lastnem domu, in to, ki bi vam morala najbolj zaupati. Nespoštovanje do nje je jasno razvidno iz odločitve, da truplo odvržete v greznico,« ga je ob izreku sodbe nagovorila sodnica Amanda Tipples. Znebil se je je iz koristoljubja in sebičnosti, ob tem pa se rešil tudi morebitnih zapletov pri ločitvi. Po navedbah britanskih medijev je 89-letnik s slušalkami na ušesih spremljal sodbo, ob izreku večkrat pomežiknil in se zastrmel v poroto. »Ne, ne, ne!« je sredi dvorane zakričal v nejeveri, ko so mu odredili najmanj osemnajstletno zaporno kazen, zanj dosmrtno. Glasno je godrnjal tudi na poti do celice, kamor so ga po razsodbi odvedli pravosodni policisti. Celotno sojenje je po navedbah kriminalista Jamesa Bearda obsojeni sicer spremljal povsem brezizrazno in brez čustev. »Samo predstavljam si lahko, kakšno življenje je imela Brenda z njim. Grozno je, da jo je ubil nekdo, ki bi jo moral imeti najbolj rad,« je pojasnil za BBC.