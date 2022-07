Preseganje vseh oblik meja

Glasbe sveta je čezmejni festival, ki bo med 25. julijem in 3. avgustom že enajstič potekal med Gorico in Novo Gorico. Na prvem od šestih večerov bo nastopil ikonični funk pozavnist Fred Wesley, na zadnjem pa londonska afrobeat in jazz atrakcija, kolektiv Kokoroko.