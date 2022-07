Novi svetovni (ne)red?

Nedolgo nazaj je bila naša edina skrb, v koliko dneh bo blago, naročeno na Amazonu, dostavljeno. Kako smo iz te situacije polne globalizacije in hedonističnega zadovoljstva nad tem, da so vse dobrine, ki si jih lahko zamislimo, na voljo skorajda takoj in po sprejemljivo nizki ceni, prišli do situacije, kot pravi Branko Milanović, v kateri so »današnje razmere v svetu najslabše od konca druge svetovne vojne, ko se zibamo na robu jedrske vojne«? Kako smo lahko naredili tako drastično pot v zgolj nekaj letih?