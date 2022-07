Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je pred začetkom etape glasno napovedal, da se danes pričakuje ognjemet na drugem vzponu dneva. Na prelazu Col de Spandelles, ki je najboljše kolesarje na Touru gostil prvič v zgodovini dirke, smo bili priča eni najbolj spektakularnih etap zadnjih let. Tadej Pogačar je na vse pretege poskušal streti kolesarja v rumeni majici, a ta se je kot klop držal zadka kolesa prvega kolesarja sveta.

Slovenski as tokrat ni poskušal z zgolj enim skokom, poskušal je več kot petkrat. Nekajkrat mu je uspelo celo napraviti nekaj razlike, a izjemni Skandinavec v rumeni majici je vedno našel odgovor.

Vingegaard skoraj občutil tla, Pogačar jih je

Tudi po neuspešnih poskusih v vožnji navzgor se Pogi ni ustavil. Na polno je kolesaril tudi na ozki in nevarni cesti. Napad bi skoraj obrodil sadove v enem izmed levih ovinkov. Danec pa je z izjemnim manevrom preprečil padec, nekaj ovinkov kasneje pa je pretiraval Pogačar. Slovenec je padel, Danec pa je pokazal neverjetno športnost. Ker je uvidel, da se Pogačar ni poškodoval, je počakal na velikega rivala, da sta se skupaj podala proti zadnjem vzponu. 23-letnik iz Klanca pri Komendi se mu je zahvalil za športno potezo in sklenila sta premirje na spustu.

Izjemni Wout van Aert

Sledil je še zaključni vzpon na Hautacam (13,6 km in 7,8). Pred najmočnejšo dvojico letošnjega Toura so bili še trije ubežniki, med njimi tudi Vingegaardov pomočnik Belgijec Wout van Aert. Vingegaard in Pogačar sta ujela vodilne kolesarje in priča smo bili zgodovinskim prizorom. Na gorski etapi so bili nekaj časa na čelu zelena majica najboljšega sprinterja, rumena majica najboljšega na dirki in bela majica najboljšega mladega kolesarja.

Sprinter pa je iz sebe stisnil še toliko moči, da je po izjemno napornem dnevu popustil tudi Pogačar. Van Aert je po zlomu Slovenca za nekaj trenutkov celo sestopil iz kolesa, vodilni kolesar na dirki pa se je odpeljal novi etapni zmagi na proti. Jonas Vingegaard je potrdil, da je izjemen kolesar in je na dirki še vedno edini kolesar brez slabega dneva. V skupnem seštevku je prednost povečal na tri minute in 26 sekund, saj je Pogačar danes na drugem mestu za Dancem zaostal minuto in štiri sekunde. Tretji je cilj nato prečkal izjemni Van Aert, ki lovi rekordni dosežek po številu zbranih točk v boju za zeleno majico.