Na spletnem mestu žurnal24.si so odkrili ekološkega preroka, ki je napovedal, da bo letošnje poletje, ki ga vremenoslovci opevajo kot najbolj vroče v moderni zgodovini, najbolj hladno do konca naših življenj. »To poletje, čeprav je izjemno vroče, bo najbrž eno najhladnejših, če ne celo najhladnejše do konca naših življenj,« je po Žurnalovi raziskavi za špansko nacionalno RTVE dejal ekolog Fernando Valladares, član Španskega državnega raziskovalnega sveta, ki je, kot so še posebej poudarili, tretja največja raziskovalna ustanova v Evropi. Ampak ker smo se že navadili, da živimo v simbiozi z znamenitim sloganom – uživajmo, dokler še lahko, se lahko mirne vesti odpravimo na hrvaško obalo in v besedah in slikah opazujemo našo falango slavnih, kako podoživlja še zadnje trenutke pred drgetajočo zimo in prihodnjim peklenskim poletjem.

V časniku Svet24 so našli namig naše zvezdnice Alje Omladič, sicer bolj znane kot Alya​, o tem, kakšne naj bodo letošnje poletne zapovedi, in ga seveda nemudoma razposlali med svoje bralne navdušence. Alya po pripovedi to poletje preživlja na Jadranu, ki je, kot so pojasnili v njenem imenu, lepši kot vsaki Maldivi ali Filipini, v napotkih za preživljanje brezskrbnega poletja pa je navrgla naslednje: »Hitreje vrzi čez ramo skrbi in vse, kar te spravlja v stres. Okrepi tisto, kar te žene naprej in ti nahrani dušo. Poj, pleši in se veseli z drugimi, ustvarjaj fantastično glasbo, ki vzbudi v tebi in drugih najlepše. Beri in se izobražuj. Skrbi za psihofizično kondicijo (beri: dvigni rito in športaj). Potuj in ustvarjaj nove spomine, spoznavaj nove zanimive ljudi, živi v trenutku! Vzemi si več časa za družino. Malo manj delaj.«

Tanja Fajon se potaplja

In kot bi že vnaprej vedeli, kaj bo zapovedala priljubljena pevka, se naša slavna tovarišija do potankosti drži teh načel. Tanja Fajon je po poročanju Slovenskih novic letošnji krajši dopust preživela na morju, saj, kot so pribeležili, brez potapljanja ne more, najraje pa ima morske globine v Jadranskem morju. Rada raziskuje tudi okolico Korčule, kjer so, kot jim je pojasnila, prelepe jame, hodniki, igra sonca, morja, leska in barv. Ampak tokrat je odšla podmorski svet raziskovat malce bolj severno, na Vis. »Tovorna parnika Vasilios in Teti pri Komiži na otoku Visu sta bila ta konec tedna moja podvodna cilja. Zelo lepa vidljivost je bila, spodaj sicer samo 15 stopinj, ampak veliko lepih rib, spužev ter druge morske flore in favne,« je v posebni poslanici bralnemu krožku razložila zunanja ministrica in še navedla nekaj zgodovinskih dejstev, da sta oba parnika potonila, ko sta nasedla na obalo, že dolgo tega. Grški Vasilios je s 105 metri ena največjih potopljenih ladij v Jadranu in na boku že od leta 1939 leži na globini nekje 55 metrov. »Zanimivo je plavati med njegovimi razbitinami, ki pa ne samevajo, saj mrgoli morskega življenja okrog in v njih,« je s svoje raziskovalne poti po tujini še sporočila Fajonova.

Da letos vse poti vodijo na hrvaške plaže, dokazuje tudi mednarodna zvezdniška elita. Tam so se med drugim minuli teden potepali David Beckham in njegova žena Victoria pa Chris Rock, Woody Harrelson, Sacha Baron Cohen, Matthew McConaughey, Shaquille O'Neal, Goran Dragić in Luka Dončić. Na spletni strani športnega kanala Sportklub so objavili zapis, kako je trojica košarkarskih velikanov žurirala na otoku Krku, kjer je upokojeni igralec NBA priredil zabavo v eni izmed diskotek, saj po novem nastopa kot didžej. Dragić je o snidenju z O'Nealom spregovoril za srbski Blic Sportal. »Bilo je super, Shaq je rekel, da pride na Krk. Ve, da sem iz Slovenije, in je poslal sporočilo, da bi rad prišel. Z Luko sva se nekako dogovorila, da greva, bil je pravi šov,« je izdal Goran Dragić in se ob tem spomnil še svojih prvih dni pri ekipi Phoenix Suns, ko sta bila z Shaquillom eno leto soigralca. »Vedno je bil dober z menoj, ampak je kar težko, ko si novinec v NBA. V prvi sezoni sem mu moral čistiti avto, mu prenašati sintesajzer, ki sploh ni delal, veliko je zgodb, a ko sem ga potreboval, je bil​ Shaq vedno na voljo. In danes se po trinajstih letih spet vidimo tukaj,« je o svojih prijateljskih rabotah spregovoril Dragić.

O tem, kako je bilo svoje dni v polpreteklem zgodovinskem obdobju, je te dni razglabljala tudi Saška Lendero. V svet in splet je poslala svoj prispevek na temo, kako je bilo, ko se je na morje potovalo v časih, ko vozni park še ni bil tako raznolik in se je družinica na morje vozila z majhnim jugom. V Slovenskih novicah pa so njeno pripoved delili s svojimi bralci. »Mami in oči sta občasno kakšno prižgala. Avto je bil natlačen, saj smo vanj stlačili šotor, opremo za kampiranje, posteljnino, kuhalnik, mizico, stole, oblačila … Slabo mi je bilo, še preden smo prevozili deset kilometrov, in od takrat naprej sem tisočkrat ponovila isto: A bomo kmal'? Avto se je na vsakem klancu pregreval, prav tako kot mi, in vožnja je trajala celo večnost, kljub temu da smo vso pot prepevali. Zanimivo, kako so ti trenutki kljub vsemu zapisani vame kot prelepi, polni vznemirjenja, pričakovanja in radosti,« je svoje morske utrinke iz preteklosti podoživljala Lenderova.

Nipke izdeloval frače in pihalnike

Tudi draveljskega glasbenega junaka Boštjana Nipiča - Nipkeja je te dni na državnem spletnem mediju rtvslo.si odneslo nazaj v analogno dobo osemdesetih in devetdesetih let. »Takrat smo bili brez telefonov, a veliko bolj povezani. Zagotovo je veljalo, ko si dejal, da se nekje dobiš, vse je bilo bolj ena na ena. Da ne omenjam retro igric, ki smo jih izvajali, in kako je bilo to epsko. Spominjam se, kako je bil prvi 'geto' šport, ki si se ga moral naučiti na ulici, povezan s frnikolami – nekdo ti je pobral vse frnikole in potem si praznih žepov odjokal domov, teden pozneje pa si ti nekoga obral in je potem ta jokal,« je o geto aktivnostih pripovedoval Nipke, v njegov osebni spomin pa se je zasidralo še izdelovanje frač in pihalnikov. »Zdi se mi, da danes mlajši ne znajo rabutati ali izdelovati frač, lokov in pihalnikov. Ne trdim, da se je treba streljati in fračati, ampak brez tehnologije je večina mladih zdolgočasenih. Ko grem zdaj na te iste kraje, na katerih smo se družili, ljudi ni več, če pa že so, vsi sedijo in brskajo po mobilnih telefonih,« se je o izdelovanju otroške geto oborožitve izpovedal raper Nipke.

Njegov malce starejši kolega in eden prvih geto herojev slovenske deklamirajoče scene Klemen Klemen pa je za žurnal24 opisal nekaj dogodkov iz vsakdanjega življenja v poletnih dneh v predmestju glavnega mesta. Kot so zabeležili, je Klemen Klemen na sceni že dobrih dvajset let in je, kljub temu da v zadnjih letih ni bil pretirano aktiven, še vedno poln idej in domislic. »Trenutno predelujem svojo sobo. Vse nekako stoji in moram malo premakniti, urediti. Mogoče nekaj v stilu feng šuja. Mogoče se bom po tem, ko bom premaknil stvari, premaknil tudi jaz,« je o svojem poletnem udejstvovanju povedal Klemen.