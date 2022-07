Generacije astrofizikov, ki so zdaj v najprodornejših raziskovalnih letih, so odraščale ob Hubblovih posnetkih. Nove generacije bodo, če bo šlo vse po sreči, odraščale ob Webbovih. Naj jim bodo v navdih, da se bodo lotili proučevanja velikih količin podatkov, ki jih zbirajo in jih bodo še zbrali Webb ter drugi veliki astronomski projekti: Gaia, Observatorij Vere Rubin. Izjemno velik teleskop ELT, Veliki milimetrski niz v Atacami ALMA. Mreža s površino kvadratnega kilometra SKA, Polje teleskopov Čerenkova CTA, observatorij gravitacijskih valov LIGO-Virgo in drugi. Tudi ti skrivajo velike zaklade in skrivnosti vesolja, čeprav nekatere zapakirane v manj privlačno obliko – tabele številk.

Upam, da nas bodo prekrasni posnetki teleskopa Webb še dolgo navduševali in se jih ne bomo, kot vsega drugega dobrega, prehitro navadili. Konec koncev bi v potrošniški družbi moralo nekaj šteti tudi to, da so stali deset milijard dolarjev. x Delo