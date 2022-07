Tako naslov v enem od domačih dnevnikov o velikem dosežku pri razkrivanju čarov kozmosa oziroma o objavi posnetkov, ki prikazujejo, kaj vse zmore najzmogljivejši vesoljski teleskop vseh časov, James Webb, vreden mimogrede 10 milijard dolarjev, kar je – dolar gor, dolar dol – enoletni slovenski proračun.

In videli smo one čudovite, barvite slike ozvezdja, umetnine, ki jih niti roka Michelangela, Leonarda ali Raffaella ne bi mogla naslikati. Res lepo, očarljivo. Toda …

Nekoč bi mi takšni prizori res jemali dih, danes nič več, ko pomislim, da so postali že sami sebi namen, da z njimi si človek daljše prihodnosti ne zmore več zagotoviti. Bili so časi, ko smo zrli v nebo z upanjem, da bomo odkrili življenje tudi drugje, in si zamislili celo selitve vsaj izbrancev človeške vrste na kak drug zemlji podoben planet, ko bi ga našli in bi se zemlja bližala kolapsu. A smo še svetlobna leta – če uporabimo govorico prostranstva – daleč od realizacije tovrstnih idej, medtem ko nam podnebje dan za dnem krajša čas preživetja. Pa se znova in znova sprašujem: bo človeštvo še uspelo nazdraviti letu 2100 z ohlajenim šampanjcem? Poglejmo dinamiko taljenja ledenikov, vse višjih plimovanj morja, temperaturnih rekordov, dolgotrajnih suš, obsežnih požarov ter drugih ekstremnih pojavov vremena in njihovih posledic.

Da, hudo je in vse huje postaja, zlasti ko so mednarodni dogovori o tem kako se spopasti s podnebnimi spremembami in upočasniti segrevanje ozračja, mislim predvsem na Pariz in Glasgow, potisnjeni ob stran, potem ko so se državniki, s povečanim testosteronom v krvi, odločili kazati si mišice, dokler se ni enemu od njih utrgalo in je šel v napad. Govorimo seveda o Putinu, o njegovi zaukazani agresiji na Ukrajino, a nič manj o tistih gospodih v Washingtonu, Bruslju in tudi Kijevu, ki te norosti niso znali ali hoteli predvideti in preprečiti. Da se je utegnila zgoditi, se je vedelo že dolgo, zagotovo od trenutka, ko je Nato rekel ne Putinovim zahtevam po varnostnih jamstvih za Rusijo in se je potem on odločil kopičiti sile vzdolž meje z Ukrajino. In zakaj Ukrajina? Ker si je bila v ustavi zapisala za cilj članstvo prav v severnoatlantskem zavezništvu, katerega širitev proti ruskemu ozemlju Kremelj smatra za grožnjo ruski varnosti, in ni implementirala sporazumov iz Minska 2014 in 2015 glede posebnega statusa regiji Donetsk in Lugansk.

Ne dvomim, da je še kup drugih razlogov, a če bi Nato pristal na pogovore s Putinom o njegovih omenjenih zahtevah in bi Kijev, s pomočjo Nemčije in Francije kot garantov dogovorov iz Minska, v teh osmih letih uresničil dogovorjeno, bi bile okoliščine take, da bi Putinu hudo otežkočile odločitev, ki jo je sprejel. Težko mi gre iz ust, a edini ki se iz vrst Nata in EU tega zaveda in si upa reči, da so proti Rusiji ukrepali narobe – »Evropska unija si je streljala v pljuča in se zdaj bori za zrak« – je madžarski premier Viktor Orban. Vsa čast mu!

Pa razvijmo misel naprej: če do vojne ne bi prišlo, se danes ne bi spraševali, s čim in kako se bomo greli to zimo, do kod bodo rastli cene živil in stroški življenja, kaj bomo storili, ko bodo nove množice migrantov prihajale iz revnega sveta, kar se bo zagotovo zgodilo, ali bomo, če za trenutek pomislimo na naše vnuke, zamujeno pri uresničevanju obveznosti iz pariškega podnebnega sporazuma in evropskega zelenega dogovora sploh še ujeli – ob energetski krizi se mnoge članice EU vračajo k premogu kot glavnemu energentu –, ali nas bo odrešil vseh teh dilem kar jedrski spopad med Rusijo in Zahodom? Pozor, nismo daleč od take skrajnosti. Litva še ni umaknila delne blokade železniškega prometa med Rusijo in njeno enklavo na Baltiku Kaliningradom – kljub grožnjam Moskve, da bo ukrepala in to »praktično«. Kaj to pomeni, še ne vemo, a če se pod besedo »praktično« skriva vojaški poseg, bo to vojaški poseg proti članici Nata. To gospodje iz zavezništva dobro vedo, a na zadnjem vrhu v Madridu ni bilo nikogar, ki bi podprl Nemčijo ob njenem pozivu Litvi k preklicu ukrepa, ker da je hudo izzivalen in nevaren. Kot da si želijo, da se kaj takega zgodi in se Rusijo razglasi v očeh sveta za globalnega hudiča. Komu bo to v veselje in korist, pa ne vem. Hudič gor ali dol, pobral nas bo vse! To sporočam tudi kandidatkam in kandidatom, ki se bodo pri nas 23. oktobra potegovali za Pahorjevo nasledstvo in od katerih še nisem nič koristnega in uporabnega slišal o tem, kako čim prej končati sovražnosti v Ukrajini in v odnosih med Zahodom in Rusijo. Nekje sem nedavno zapisal, da če se tak razplet ima zgoditi, če se bo hudič pojavil onstran Putinove vloge in bo ena od fatalnih konic izstreljena na Natovo jedrsko oporišče v furlanskem Avianu, naj zgreši cilj in odrešilno pade direktno na mojo hišo, ker ubogi tisti, ki se bodo zatekli v zaklonišča.

Aurelio Juri, Koper