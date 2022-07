Svet EU potrdil dodatne sankcije proti Rusiji, vključno z embargom na uvoz zlata

Svet EU je potrdil dodatne sankcije proti Rusiji, o katerih so se v sredo dogovorile države članice EU, je danes sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Namen dodatnih ukrepov je predvsem onemogočiti izogibanje doslej sprejetim sankcijam, katerih veljavnost so podaljšali do januarja 2023.