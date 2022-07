Biden je govoril v nekdanji termoelektrarni v Somersetu, ki je sedaj tovarna kablov, ki jih koristijo vetrne elektrarne na morju. Biden jo je izpostavil kot utelešenje tranzicije v čisto energijo. Bela hiša je pred Bidnovim nastopom naznanila nekaj njegovih izvršnih ukazov, s katerimi bo pomagal elektrarnam na veter.

Biden je naznanil tudi 2,3 milijarde dolarjev za pomoč skupnostim, da se uspešneje kosajo z naraščajočimi temperaturami. Denar bodo porabljali med drugim za klimatske naprave in hladilne centre. ZDA je ravno te dni zajel hud vročinski val.

Biden je novinarjem povedal, da bo naredil vse kar more, vendar še vedno upa, da bo kongres opravil svojo nalogo in sprejel potrebno zakonodajo, ki ji praviloma nasprotujejo republikanci.

Če bi Biden uresničil ugibanja in razglasil izredne razmere, bi lahko preusmeril zvezna proračunska sredstva v programe obnovljive čiste energije in tako pospešil tranzicijo od fosilnih goriv. Lahko bi tudi blokiral projekte črpanja nafte in plina, kar pa sedaj zaradi ruske vojne proti Ukrajini in visokih cen energije verjetno ne bo storil, ker bi za to plačal visoko politično ceno.

Bidnov predhodnik Donald Trump je sprejel podoben ukrep, ko je želel preusmeriti denar za gradnjo ograje na meji z Mehiko. Zvezno sodišče je to sicer razglasilo za neustavno in tudi Bidnov ukrep na področju podnebnih sprememb lahko čaka ista usoda.

Od desetih največjih onesnaževalcev ozračja z izpusti toplogrednih plinov na svetu je le EU sprejela politike, ki so skladne z mednarodnim ciljem omejitve segrevanja ozračja.

V skladu z veljavno zakonodajo in politiko so ZDA na poti, da zmanjšajo izpuste toplogrednih plinov za četrtino, največ pa 35 odstotkov, v primerjavi z letom 2005. Bidnov cilj je zmanjšanje za 50 odstotkov.