Muhsin Bašir, načelnik regije Zaho, kjer se nahaja Parak, je zatrdil, da je Turčija dvakrat obstreljevala Parak, domnevno zato ker so se člani Kurdske delavske stranke (PKK) »sprehajali po vasi«, je navedbe kurdske tiskovne agencije Rudaw povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Iraški premier Mustafa al Kadimi je Turčijo odločno opozoril, da si Bagdad pridržuje pravico do povračilnih ukrepov, in topniško obstreljevanje označil za očitno kršitev suverenosti, kar je ponovila tudi lokalna kurdska uprava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Irak je v odzivu na napad odpoklical svojega odpravnika poslov v Ankari in na pogovor poklical turškega veleposlanika, od Turčije pa zahteva uradno opravičilo in »umik njenih oboroženih sil z vsega iraškega ozemlja«.

Turško zunanje ministrstvo je zavrnilo odgovornost za smrti in na iraške obtožbe odgovorilo, da so za napadi »teroristične organizacije«, ter pozvalo Bagdad, naj se izogne izjavam, na katere vpliva »teroristična propaganda«, še navaja AFP.

Zunanje ministrstvo ZDA se je na poročila o napadu odzvalo s pozivom za spoštovanje iraške suverenosti. »Ponovno potrjujemo svoje stališče, da mora vojaško delovanje v Iraku spoštovati iraško suverenost in ozemeljsko celovitost,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price.

Turčija je aprila na severu Iraka začela novo ofenzivo proti PKK, ki jo Ankara opredeljuje kot teroristično organizacijo. Turčija vojaško operacijo utemeljuje s trditvami, da se zgolj ščiti pred terorističnimi napadi in da ima pravico do samoobrambe.

PKK je na seznamu terorističnih organizacij tudi v EU in ZDA. Okrepljen boj proti delovanju PKK na Finskem in Švedskem je bil med drugim tudi predpogoj Ankare za umik turške blokade finskih in švedskih prizadevanj za vstop v zvezo NATO.