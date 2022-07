Park, ki daleč naokoli slovi kot energijska točka ter ponuja dom bajeslovnim bitjem in duhovom narave, je del Unescovega biosfernega parka koroških Nokov. Obiskovalci lahko ob pozornem opazovanju v njem odkrijejo marsikaj zanimivega. V bujnem zelenju na obali bajerja jih pričaka vodna vila, po gozdu se sprehajajo gorske vile, ki učijo petja, za grmom v daljavi na preveč razposajene otroke preži strašljiva čarovnica …

​»Smo le del narave,« poudarjajo gostitelji parka, v katerem se vije tematska krožna pot. Njene postojanke so poučne postaje, s pomočjo katerih se obiskovalec seznani z geologijo, minerali in rastlinjem s tega območja, si ogleda razstavo Drevesa kot mojstri preživetja, se načudi paleti naravnih skrivnosti in naravnih bitij ter se približa svetu duhov narave. Informacijske table so opremljene tudi z govorno kodo, ki lahko vsebino table s posebno aplikacijo predvaja na mobilnem telefonu kot zvočno datoteko.

»Ne boj se, nismo nevarni – le zelo se zanimamo za vas, ljudi in vsa druga živa bitja ter si vse shranimo globoko v naš obsežni spomin. Včasih pripovedujemo zgodbe iz daljnih časov. A le redki ljudje jih lahko slišijo, večinoma le otroci. Živimo v modrini naše polnočne palače. Ponoči so nas že slišali peti. Zato nas imenujejo tudi polnočni kamni,« se glasita napis in zvočna datoteka na eni od informativnih tabel ob skupini mističnih skalnatih škratov z modrimi očmi.

V čarobnem parku srečanja z naravo si jih lahko vsak dan ogledate individualno ali pa se ob petkih na raziskovanje podate s čuvajem biosfernega parka.

Z gore v jezero, bob ali muzej granata

Ne pozabite na zaščito pred soncem, hladno pijačo in pohodniško obutev.

Vse našteto boste poleg dobre psihofizične kondicije potrebovali tudi, če se boste podali na raziskovanje bližnjega gorskega sveta. Svoj prvi vrh v Nokih lahko začnete osvajati iz doline Langalmtal pri koči Erlacherhaus, do koder vodi plačljiva cesta. Za pot prek Kaninga v občini Radenče (Radentheim) boste odšteli štiri evre na avtomobil. Pohod je primeren tudi za otroke, starejše od šest let, lahka pot do vrha Arkerkopf na 1970 metrih nadmorske višine pa je dolga 5,2 kilometra. Ob zmerni hoji boste zanjo potrebovali približno dve uri. Vse do 8. septembra so vsak četrtek na voljo tudi vodeni pohodi, ko se lahko na pot proti vrhu podate v družbi vodnika oziroma čuvaja biosfernega parka, ki vas bo med premagovanjem višinskih metrov seznanjal z živalskim in rastlinskim svetom ter drugimi gorskimi zanimivostmi. Prijave sprejemajo v turistični pisarni Jezernica (Tourismusbüro Seeboden).

Za piko na i raziskovanja naravnih lepot na avstrijskem Koroškem si lahko omislite kopanje v prijetno hladnem Miljskem jezeru (Millstätter See), če ste bolj adrenalinske sorte, pa se za gorski podvig nagradite z razburljivo vožnjo z bobom v bližnjem Bad Kleinkirchheimu. Na voljo imajo 36 dvosedov, ki pri vijuganju navzgor in navzdol po najsodobnejši koroški progi za bob, dolgi 1,4 kilometra, dosežejo tudi hitrost 40 kilometrov na uro, pri čemer je treba premagati 26 ovinkov.

Če vas bolj kot adrenalin mikajo skrivnosti rudnikov, na poti do Radenč ne spreglejte doživljajskega parka Erlebniswelt Granatinum, kjer se vse vrti okoli granata. Dragoceno zbirko teh dragih kamnov si lahko ogledate tako v muzeju kot v rudniku, kjer si jih boste lahko z vztrajnostjo in malce sreče celo sami nakopali.