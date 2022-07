Maribor je na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov pred 7150 gledalci v Ljudskem vrtu remiziral 0:0 s Šerifom iz Tiraspola v Moldaviji. Moštvi sta prvi polčas odigrali previdno in brez velikega tveganja, da ne prejmeta gola. Šerif, ki v prvi enajsterici ni imel nobenega Moldavca, je imel rahlo terensko pobudo, Maribor pa je bil čvrst v obrambi. V drugem delu je moldavski prvak prevzel pobudo, Maribor je občasno trpel in nekajkrat ga je rešil nizozemski vratar Bergsen (6 obramb). Maribor si na tekmi ni priigral niti ene priložnosti, edini strel na gol gostov pa je v prvem polčasu sprožil v napadu povsem osamljeni Baturina. Povratna tekma bo v torek v Kišinjevu.

Koper vlogo favorita prepušča Vaduzu

Trije slovenski klubi bodo danes odigrali prve tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Sedem let je minilo od zadnje evropske tekme v Kopru, ko je na Bonifiki gostoval Hajduk. Koper, ki je bil v prvem krogu prost, bo drevi ob 18. uri gostil Vaduz iz Liechtensteina, ki tekmuje v drugi švicarski ligi, kjer je bil lani četrti, pred tem pa je igral v prvi ligi. Koprčani so v napovedih previdni, saj je bil Vaduz na žrebu nosilec, ima višji proračun in več evropskih izkušenj od slovenskih podprvakov. »Vaduz je zelo izkušena ekipa in za napredovanje bomo morali pokazati maksimum. Njihova odlika je zelo hiter pretok žoge. Vaduz je v primerjavi s slovenskimi zelo močna ekipa, zato niti z eno besedo ne želim govoriti o morebitnem tekmecu v tretjem krogu,« je poudaril športni direktor Kopra Oliver Bogatinov, ki si je igro Vaduza ogledal v živo. Glede na tržno vrednost, ki je okrog 5,5 milijona evrov, sta ekipi izenačeni.

»Čaka nas zahtevna preizkušnja. Verjamem, da si lahko priigramo veliko priložnosti, a proti Vaduzu bo odločala obramba. Nismo favoriti, smo pa Vaduz sposobni premagati, saj ima tudi slabosti,« je povedal trener Kopra Zoran Zeljković. Veliko stavi na vrhunsko formo Andreja Kotnika, ki je dosegel gola ob odmevnih zmagah na prijateljskih tekmah proti Crveni zvezdi in Rijeki ter dva na uvodu prvenstva proti Taboru iz Sežane.

Olimpija ne bo prejela 350.000 evrov

Olimpija bo ob 20. uri v Romuniji začela tekmo s Sepsijem. Tekmec bo precej zahtevnejši, kot je bil luksemburški Differdange, ki so ga Ljubljančani izločili šele po podaljšku. Sepsi, ki je bil ustanovljen šele pred 11 leti in v prvi ligi igra šesto leto, ima zaradi madžarskega pridiha podoben sloves kot Nafta iz Lendave. V pokrajini Covansa v Transilvaniji je vsak četrti prebivalec Madžar, glavni sponzorji kluba pa so največja madžarska podjetja (OTP Bank, MOL, Gyermelyi). Lastnik kluba je Laszlo Dioszegi, ki je obogatel z verigo pekarn in jih je razširil tudi v Veliko Britanijo. Sepsi, za katerega je leta 2021 tri tekme odigral tudi občasni slovenski reprezentant Rajko Rep, je v lanski sezoni osvojil romunski pokal, v državnem prvenstvu je bil sedmi, pred dnevi pa je v superpokalu premagal serijskega državnega prvaka Cluj z 2:1. Ekipa, ki jo vodi 57-letni Italijan Cristiano Bergodi, je na pripravljalnih tekmah premagala Ferencvaros, Legio in CSKA Sofijo. Tržna vrednost ekipe Sepsi (med 33 igralci je le 7 tujcev) 13,5 milijona evrov je skoraj dvakrat višja od Olimpije (7,3 milijona evrov). Tekme igrajo na povsem novem stadionu za 8400 gledalcev, ki so ga odprli lani, potem ko je klub od madžarske vlade za izgradnjo infrastrukture prejel več kot šest milijonov evrov.

Olimpiji sta dodatno energijo in samozavest prinesli zmagi proti Differdangeju in Muri. Za uspeh proti Prekmurcem so bili nagrajeni z dvojno premijo. »Igralci delajo odlično in se hitro učijo. Tako kot na vsaki tekmi, tudi v Romuniji želimo zmagati. Vesel sem, da smo ostali v Evropi. V ekipi bo prišlo do nekaterih sprememb, potrebujemo sveže in vse igralce, saj je nemogoče zmagovati le z 11 nogometaši. Uživam v procesu razvoja te ekipe,« je povedal trener Olimpije Albert Riera. Olimpija, ki ima veliko organizacijskih težav in se ubada s pomanjkanjem denarja, je v Romunijo odpotovala s posebnim letalom. Nastop v drugem krogu klubu prinaša denarno nagrado 350.000 evrov, a je vprašanje, koliko od te vsote bo Uefa sploh nakazala v Ljubljano, saj se ji obeta izjemo visoka denarna kazen zaradi obnašanja navijačev na tekmah prvega kroga z Luksemburžani.

Mura bo ob 20.45 v Dublinu začela tekmo z irskim klubom St. Patrick's Athletic. Prekmurci so včeraj zjutraj še trenirali v Fazaneriji in v Dublin odpotovali šele popoldne. Po pristanku letala so se zgolj sprehodili po stadionu Richmod Park, ki ima le 2700 sedežev in je bil razprodan že pred tednom dni. Strokovni štab Mure je ob ogledu posnetkov ugotovil, da igra St. Patrick's precej bolj agresivno kot moldavski Sfintul in Olimpija. »Veliko stavijo na prvih 15, 20 minut. Ko gre tekma v sredino in proti koncu, so vedno manj agresivni. Želimo zmagati, a bomo srečni tudi z neodločenim izidom,« pravi trener Mure Damir Čontala, ki ni imel težav z zbiranjem informacij, saj je tekmec sredi prvenstva. Mura je glede na tržno vrednost ekipe s 6,5 milijona evrov, ki je enkrat višja od tekmeca, velik favorit.