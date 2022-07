Po ekstremni dvodnevni vročini, ki je Britaniji prinesla nov rekord, 40,3 stopinje celzija, se je pozornost spet preusmerila na vroč politični izbor Johnsonove bolj verjetno naslednice kot naslednika v Downing streetu 10. Še zadnjič je o kandidatih za prevzem krmila vladajoče konservativne stranke, ki avtomatično in nedemokratičmo prinaša krmilo britanske vlade odločalo vsega 357 Otočanov - poslanci konservativne stranke.

Sunakov »indijski« problem

V zadnjem krogu glasovanja so bili trije: Johnsonu lojalna aktualna zunanja ministrica Liz Truss, aktualna državna skretarka za trgovino Penny Mordaunt, ki je bila v vladi Therese May ministrica za obrambo in za mednarodni razvoj, in prejšnji Johnsonov finančni minister Rishi Sunak, v teoriji favorit, ki je s svojim nedavnim odstopom sprožil Johnsonov padec z oblasti. Sunak je kot v vseh dosedanjih krogih dobil največ poslanskih glasov, 137, na drugem mestu je bila Liz Truss s 113 glasovi, in na tretjem Penny Mordaunt s 105 glasovi.

Zato je iz boja za Johnsonov premierski stolček odpadla Mordauntova, ki je bila vse do zdaj na drugen mestu, in, sodeč po raziskavah javnega mnenja, najbolj prijubljena med člani konservativne stranke, ki bodo odločali o bodočem vodji stranke, in, posledično o premierju. Že pred objavo zadnjega kroga glasovanja so raziskave kazale, da bi Sunaka ne oziraje se ne največjo podporo konservativnih poslancev porazila tako Liz Truss kot Penny Mordaunt, ko bodo odločali člani stranke, ki naj bi jih bilo od 160 do 200 tisoč. Malo kdo se to upa obešati na veliki zvon. A Sunakov »problem« med številnimi člani konservativne stranke, katerih povprečna starost je 60 let, je, da ni bel. Britanija še ni imela nebelega premierja.

Najmanj dva problema Trussove

Sunak, ki je indijskega rodu, ni samo daleč najbogatejši politik, poročen s hčerko multimilijarderja, ampak tudi prebrisan politik. Svojim privržencem med poslanci naj bi svetoval, naj dajo del glasov namesto njenu, lažji tekmici Trussovi, da bi odpadla Mordauntova.

Trussovo je Sunak med drugim televizijskim soočanjem (tretjegaa so odpovedali, ker so potencialni kanidati vse bolj osebno žalii drug drugega, in škodili interesom stranke) zlobno vprašal, kaj bolj obžaluje, to, da je bila nekoč liberalna denokratka, ali to, da je bila proti brexitu. To sta njena najmanj dva problema v končnici dirke za premierski stolček. Sunak in Mordauntova sta bila glasna nasprotnika brexita, ki naj bi pomembno vplival na izbor novega vodje stranke – premierja, ki bo znan ob pol enih petega septembra. V taboru Trussove trdijo, da je zdaj večja brextirka kot so bili pionirji brexita. Postala je kandidatka desničarskega, najbolj probrexitskega tabora v stranki. Spreobrnjenci so…»najhujši«? Zelo verjetno tretjo premierko je posredno podprl tudi odhajajoči šef Johnson, ko je dejal, da ni vedno sledil nasvetom finančnega ministrstva.

Hasta la vista, baby?

Johnson se je, v blodnjah do zadnjega, med včerajšnjim zadnjim premierskim nastopom v parlamentu, potem ko je spet hvalil domnevne dosežke (brexit, ekonomija, covid, Ukrajina) svojega komaj triletnega kaotičnega premierovanja, kot premier poslovil sebi primerno - prešerno in s šalami, brez vsakršnega znamenja ponižnosti, obžalovanja ali priznanja, da so ga brcnili z oblasti njegovi ministri in poslanci.

Njegove zadnje besede so bile »Hasta la vista, baby!« Kar dober klovn, a obupen premier, eden najslabših, je presodil, da so za slovo od najvišjega političnega položaja v Britaniji primerne besede »Adijo srček!«, zlajnano slovo Arnolda Schwarzenerggerja v drugem Terminatorju. Požel je smeh, vzklikanje in stoječe ovacije na konservativni strani zbornice, ki se jim ni pridružila samo njegova predhodnica Theresa May.