»Presrečen sem, da sem tukaj. Bilo je veliko dela, da sem prišel v to ekipo, a zdaj sem tu,« je na predstavitvi v Miamiju dejal poljski zvezdnik in dodal: »Pred nami so velike stvari, imamo kakovost in veliko možnosti, radi bi osvajali lovorike.«

K novim soigralcem je odpotoval konec tedna iz Münchna, na prvi tekmi v ZDA še ni igral, morda pa bo prvi dvoboj Poljaka za blaugrano že kar največji obračun, ki ga lahko ima nogometaš v dresu Barcelone: v soboto bodo namreč rdeče-modri na prijateljski tekmi igrali z večnim tekmecem Realom iz Madrida v Las Vegasu.

Po dolgih pogajanjih sta ta teden bavarski in katalonski klub dosegla dogovor o selitvi Poljaka v Barcelono, zanj so Katalonci Münchenčanom odšteli 50 milijonov evrov.