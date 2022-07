Najprej ranljive skupine, potem gospodarstvo

Predsednik vlade Robert Golob je v družbi koalicijskih partnerjev in tokrat tudi predsednikov opozicijskih strank SDS in NSi napovedal, da bodo z ukrepi za blažitev energetske draginje in inflacije najprej reševali ranljive skupine, nato gospodarstvo. Pričakujemo lahko znižanje DDV na energente z 22 na 9,5 odstotka, vavčerje in regulacijo cen plina.