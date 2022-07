Te dni se bodo naša življenja vrtela okoli (neznosne) vročine, ki vpliva tudi na varnost vožnje. Na Agenciji za varnost prometa (AVP) zato opozarjajo, da vročinskih obremenitev med vožnjo ne gre podcenjevati, še posebno, če je pot dolga. »Zagotovite si dovolj vode, preverite delovanje klimatske naprave in načrtujte več krajših postankov,« svetujejo. Pred začetkom poti je smiselno preveriti razmere na cestah, saj lahko stanje v kolonah povzroča dodaten stres in vodi v odzive, polne jeze, ki ogrožajo prometno varnost.

Vročina lahko tudi usodna

Preden se odpeljete, avto nujno prezračite in ohladite, saj se lahko v vozilu, parkiranem na soncu, temperatura dvigne tudi na več kot 50 stopinj. Prav zaradi tega v parkiranem in zaprtem vozilu nikoli ne puščajte nikogar. »Zelo hitro lahko pride do vročinskega udara, za kar so še posebno dovzetni otroci in starejši. Temperatura otrokovega telesa se dviguje od tri- do petkrat hitreje od temperature telesa odrasle osebe,« navajajo v AVP. O takšni skorajšnji tragediji smo poročali junija letos, ko so v Umagu iz avta reševali sedemmesečno deklico. Lani poleti je v podobni situaciji v hrvaškem Kninu umrl deček. V zaprtem avtu na vročini (ali v senci) je nevarno puščati tudi živali. Obenem ima taka vročina v razbeljenem avtu močan vpliv na voznikovo psihofizično stanje, lahko poslabša že obstoječe zdravstvene težave ali povzroči utrujenost. »Zato pred odhodom avto dobro prezračite in ohladite s klimatsko napravo. Ne ustvarjajte prevelikih temperaturnih razlik med zunanjim ozračjem in kabino vozila. Priporoča se razlika okrog 10 stopinj Celzija,« svetujejo v AVP.

Če ste zaspani, ustavite

V avtu mora biti vedno dovolj vode tako za voznika kot sopotnike. Raje kakšna steklenica dodatno kot premalo, saj se lahko kaj hitro znajdete v zastojih. V primeru teh je na avtocestah in hitrih cestah nujno ustvariti reševalni pas za intervencijska vozila. Poskrbeti je treba tudi za primerno zasenčenje, saj lahko močno sončni žarki z bleščanjem vodijo do neljubih situacij. Pred odhodom na pot ne pozabite očistiti še stekel avtomobila, tako od zunaj kot od znotraj, preverite pa še stanje tekočine za pranje stekla ter hladilno in zavorno tekočino, pozabite pa tudi ne na motorno olje.

Za udeležence je, ne glede na dolžino poti, ključna spočitost. Ko voznik postane zaspan in s tem nepozoren na promet, se mora v najkrajšem možnem času na varnem mestu ustaviti in si odpočiti. »Daljše vožnje so ob visokih zunanjih temperaturah fizično in psihično naporne, utrujenost in zaspanost močno povečata možnost za nastanek prometne nesreče,« opozarjajo v AVP in svetujejo, naj se vožnja razdeli med več potnikov, če je to mogoče.