Kolovodja mamilarske združbe na razplet še čaka

Danes so izrekli sodbo trinajsterici obtoženih zaradi trgovine z drogo. Osem jih je bilo obsojenih, najvišja kazen (za dva) je bila sedem let in pol zapora. Sedemnajst se jih je pokesalo že na začetku, domnevnemu vodji hudodelske organizacije Alešu Zupančiču pa bodo sodbo izrekli posebej.