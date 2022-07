Zadnjih deset julijskih dni bo območje okoli Galerije Škuc na Starem trgu 21 znova prizorišče festivala Dobimo se pred Škucem in pestre programske ponudbe, v kateri se bo za vsakogar našlo kaj zanimivega, ne glede na starost in okus: od koncertov, predstav in performansov do modne revije, razstav, literarnih dogodkov, ustvarjalnih delavnic, pa Knjižnice pod krošnjami, Škuceve tržnice in letos prvič tudi uličnega drag šova – dogodek z naslovom Eat your makeup bo v sredo zvečer pripravil Kolektiv Pink, ki obljublja nepozabno doživetje in dovolj ličil za vse. Organizatorji ob petdesetletnici delovanja Društva Škuc še posebej opozarjajo tudi na dva filmska večera, kjer bodo predstavili vrhunca svoje filmske produkcije, to sta celovečerni film Usodni telefon (1987) režiserja Damjana Kozoleta in celovečerna risanka Socializacija bika (1998) avtorjev Milana Eriča ter Zvonka Čoha.

V okviru sklopa Teater v galeriji se bodo vrstile predstave tako za odrasle kot otroke. Starejši se bodo lahko gledališča naužili ob večernih urah, na primer s plesno predstavo Ljubi (v)se v izvedbi Luke Ostreža, buto predstavo Srečevanja, vrzeli in sledi plesalca in koreografa Jerneja Škofa in glasbenice Maje Pahor ali pa monopredstavo 50 odtenkov ženske v izvedbi Uršule Vratuša Globočnik. Otroške predstave bodo vsak dan ob 18. uri: jutri bo Tri pravljice ponudil Andrej Rozman - Roza, v soboto bo sledilo Gusarsko gledališče kapitana Dade v izvedbi KUD Ljud, nato pa lutkovni predstavi Lev in miška (LG Tri in Skupina Bobek) ter Zgodba na gumbe Gledališča Zapik, pripovedovalska predstava Zlati ključek Katje Povše, glasbeno-pripovedna pravljica Kako je čarovnica pregnala lovce na zmaje Alje Bulič in druge. Že jutri se bosta odprli tudi obe razstavi, ki bosta nato na ogled ves čas festivala – in sicer prodajna razstava študentov in študentk Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil na NTF (ob njenem odprtju bo seveda tudi tradicionalna modna revija) ter razstava Artopolis: Sodobna neskladja z aktualno produkcijo umetnic in umetnikov mlajše generacije.

Glasbeniki in glasbenice iz vseh vetrov bodo poskrbeli, da bo vsako noč na Starem trgu tudi veliko muzike. Bližnji jazz oder bo jutri ponudil multimedijski performans Plečnikova misel, ki ga je zasnoval Lado Jakša, sledil bo še koncert zasedbe Jakomini Jazz Trio. V soboto bo na vrsti flamenko performans tria A Cuerdas, na nedeljskem kantavtorskem večeru bosta nastopila Popotnik ter za njim Blaž Mencinger, v naslednjih dneh pa še Malamor, Brencl banda, Chris Eckman in drugi. Podrobnejši program z izčrpnimi opisi posameznih dogodkov je na voljo na spletni strani Društva Škuc (www.skuc.org).