Za četrti odmerek so starejši prosili že pred tedni

Starejši pacienti so začeli v ambulantah po četrtem odmerku cepiva povpraševati že pred nekaj tedni. Zdaj jim je ta možnost končno na voljo. V nekaterih zdravstvenih domovih so že prišli na vrsto, v drugih bodo morali počakati do prihodnjega tedna.