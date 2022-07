“Polnjenje kašč” ohromilo transportne poti

Več slovenskih podjetij, ki te dni iščejo alternativne energente, s katerimi bi lahko nadaljevala proizvodnjo, nam je sporočilo, da poskušajo nabaviti večje količine premoga in ekstra lahkega kurilnega olja, a je po železnici to tako rekoč nemogoče izvesti. Vojna v Ukrajini je zadala močan udarec logistiki, hkrati pa povzročila paniko in bistveno povečano povpraševanje po prevozu žit in rude. Tega omejene transportne poti preprosto ne zmorejo požreti.