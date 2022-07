V soboto in nedeljo se bo v Visli na Poljskem s po dvema tekmama moških in žensk začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ker bo v letošnji sezoni zelo veliko tekem, se je vodstvo slovenske moške reprezentance odločilo, da na prvih dveh postajah v Visli in Courchevelu ne nastopi z najboljšimi. Od reprezentantov A bo na Poljskem tekmoval le dolžnik iz lanske sezone Domen Prevc, ob njem pa iz ekipe B Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, Jernej Presečnik, Patrik Vitez in Jan Bombek. Nastop z vsemi najboljšimi v Visli sta napovedali le domača reprezentanca Poljske in sosednja Nemčija.

Slovenska ženska vrsta v sezono vstopa v spremenjeni zasedbi. Špela Rogelj je sklenila kariero. Ema Klinec se bo zaradi zdravstvenih težav ekipi priključila septembra in trenira pod vodstvom klubskega trenerja iz Alpine Žiri. Taja Bodlaj in Nika Prevc sta v večini dela priključeni mladinski ekipi. V Visli bodo nastopile Urša Bogataj, Nika Križnar, Katra Komar, Taja Bodlaj in morda Jernjena Brecl.

»Čeprav smo priprave začeli malo kasneje, so potekale običajno, naredili smo dodaten trening v Avstriji. Imamo malo manj skokov, a za prve tekme bomo pripravljeni tako kot ostali,« je izpostavil glavni trener Zoran Zupančič. Ker je prišlo do spremembe pravil, so vse tekmovalke znova premerili in skladno s tem so se spremenili tudi kroji dresov. Za prve tekme je vsaka tekmovalka dobila le po en dres. Poletna velika nagrada je za Slovenke velik izziv, saj je bila predlani v skupnem seštevku prva Križnarjeva, lani Bogatajeva, obakrat pa so zmagale tudi v skupnem seštevku. »Ponovno gremo na skupno zmago na poletni veliki nagradi. Lani se je sezona izšla nad pričakovanji, pred nami je sezona s svetovnim prvenstvom doma v Planici. Če bo šlo vse po načrtih, da ne bo težav s poškodbami, bomo znova imeli močno ekipo, ki bo napadala kolajne na vseh tekmovanjih,« je dodal Zupančič, ki je po lanski sezoni odstopil, a nato sklenil nov dogovor s Smučarsko zvezo Slovenije, potem ko sta obe strani malo popustili v pogajanjih.

Skakalke so optimistično razpoložene, ne pritožujejo se zaradi vročine, le razposajenosti je bilo na včerajšnjem treningu manj, kot jo običajno vidimo v ženski reprezentanci. »Način treninga je povsem enak kot lani, saj nismo uvajali nobenih novosti. Na treningih je kakšen skok že lep, nihanja pa so za poletje povsem običajna. Kaj to pomeni, bom videla na tekmi, a upam, da se bom do zime skoke postopoma sestavila v popolnost. Super bi bilo, če bi že poleti skakala na visoki ravni. Lani mi je o uspelo, upam, da mi bo tudi letos,« je povedala Urša Bogataj, ki je poletje izkoristila tudi za opravljanje obveznosti na Fakulteti za šport. Pravi, da se tudi po naslovu olimpijske prvakinje počuti enako kot prej, torej ima slabe in dobre dneve na skakalnici. Druga slovenska zvezdnica Nika Križnar z optimizmom vstopa v serijo sedmih poletnih tekem: »Skoki malo nihajo, a so še vedno tako stabilni, da se počutim zelo močno. Največji poudarek je na umirjenosti, tudi dresi po novih merah delujejo dobro. Na poletnih tekmah želim uživati in formo stopnjevati do zime.«