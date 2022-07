Slovenci smo bolj zapečkarski narod. Morda imamo zato tudi večino vseh nepremičnin v lasti, saj smo radi doma. Ladje in letala, ki bi nas popeljali v svet in naši družbeni, politični in ekonomski narodnosti širili obzorja, raje najemamo. Je bolj poceni. Se torej sploh še splača imeti svojo državo in jezik? Angleške knjige in računalniške tipkovnice so namreč precej bolj poceni kot slovenske … Lahko se nam zgodi, da bomo v nekem trenutku ugotovili, da ne znamo več ne pluti ne leteti. Nedeljski dnevnik