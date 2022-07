S Krivicem se prerekava, odkar je objavil dolg spis o tem, da je »škoda« Nataše Pirc Musar za predsednico. Seveda ne morem verjeti njegovi obširno publicirani želji, da bi bilo »bojevite« kandidatke škoda za predsedniško funkcijo, ker ta pač nima kakšnih posebnih pooblastil. Sam pričakujem, da bo predsednik vsaj bojevit moralni »regulator«, ne pa zgolj okras; je pa le vrhovnik (tudi vojaški, denimo) in izvoljen od vsega ljudstva. Njegovo zavzemanje za sicer že zlajnano pravičnost bi bilo sprejeto z dobrohotnostjo. Dopuščam možnost, da se je Krivic v svoji zagretosti zmotil in sodobno naravnano kandidatko odvračal. Če pa ne gre za pomoto, je pa evidentno njegovo bolj ali manj stalno navijanje za desnost v naši družbi. Desno pa je gotovo bližje tradiciji, ta pa pomeni zavoro in manj detektiranja aktualnih problemov družbe. Tokrat sem se ognil omembi zaostalosti, da ne bo preveč vroče krvi.

Živimo v družbi individualizma in ta se razvija v »vsakdo ima pravico«. Zelo razširjeno v javnem mnenju, pri tem pa se zanemarja dejstvo, da vsakdo pa nima širšega vpogleda v družbene razmere, zanimajo ga le ozki, osebni interesi. Tako urejena družba v seštevku posameznih interesov ne da optimalnega rezultata, kot to zagovarja zahodna misel. Posledica take misli je hlastanje po vedno več in več – in planetarnih zmožnosti za »še več« nam zmanjkuje. Pravzaprav nam jih je že zmanjkalo.

G. Krivicu ponovno očitam status quo. Ne loti se drugega problema kot pravnih problemov. Pa saj je tudi to potrebno, a ne v taki izdatni količini. In ne v neki stalni (iskreni?) želji po uravnoteženosti. To bi bilo treba široko utemeljevati kot utopičnost, ker se pač stalno gremo, kdo bo koga. In to je, blago rečeno, premalo za današnje potrebe razvoja vsega bitja in žitja. To njegovo uravnoteženost razumem tako, da že dve desetletji in več še nimamo drugega tira, ki bi ga, kot trdijo vsi, še kako potrebovali. V prejšnjem sistemu pa smo z malo ali nič debate zgradili Litostroj, Sladkorno tovarno Ormož in stotino podjetij; Marija Terezija je zgradila progo Divača–Trst v dveh letih(!), brez jalovih zavor »vsakdo ima pravico«. Z eno besedo, zašli smo s temi pravicami in »demokracijo«, pamet pa smo odrinili na stranski tir!

Zakaj torej to pričkanje s Krivicem? Zato, ker njegova pravna in politična modrovanja krepko zaostajajo za potrebami časa! So mu celo nasprotna.

S tem končujem pisanje o tej temi.

Herman Graber, Ljubljana