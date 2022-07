Verjamem, da marsikaterega državljana, ki mora redno in vestno beležiti svoj prihod na delo in odhod z dela – razen če gre za nemoralne ortopede in to zanje naredi kdo drug – jezi in boli, ko gleda prazno dvorano. Običajno je polna samo takrat, ko se igra tekma za preglasovanje nasprotnika. Janševa koalicija jo je celo večkrat prestavila, da je zagotovila prisotnih dovolj svojih »voljnih«.

V preteklosti sem se že obrnila na predsednika državnega zbora (DZ) z vprašanjem, ali in kako nadzirajo prisotnost. Odgovori in izgovori so se glasili v maniri zameglitve situacije, vedno v prid poslancev. Če strnem: prisotnost ugotavljajo samo ob glasovanjih, poslanci pa imajo še ogromno drugega dela: v raznih delovnih telesih, na srečanjih, tudi v tujini, ob pogovorih z volilci na terenu … In z lobisti, dodajam jaz.

Če bi hoteli, bi lahko vse naštete aktivnosti, ki očitno pomenijo opravičeno odsotnost, prilagodili parlamentarnim sejam, ker je datum znan kar nekaj časa vnaprej. To samo pove, kako vrednotijo njihovo pomembnost, in vse skupaj štejem kot priročen izgovor. Problem, o katerem v odgovoru ni bilo niti besede (zato zaznavam meglo), so odsotni poslanci, ki se ne opravičijo, za katere se ne ve, kdo so, kje so in kaj počnejo. Kako bi jim trgali od plače, če jih niti ne zaznajo niti ne zaznamujejo? Če jih velikokrat ni v razpravni dvorani, potem jih morda sploh ne potrebujemo? (Če so cel mandat tiho, tudi ne.) Najbolj problematični in odgovorni pa so (smo) vsi, ki to že leta dopuščajo (dopuščamo).

Končno, sem si rekla, ko je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič poimensko naštela odsotne, opravičene in neopravičene. Pa so, ojoj, vsi po vrsti skočili v zrak: enaka je med enakimi, pa kaj si upa … Goloba bo zaradi nje še bolela glava … tega se ne počne: ni v poslovniku, ni bilo v praksi … morala bi odstopiti … Rezultat? Mandatno volilna komisija bo tolmačila poslovnik. V njem res ne piše, da mora predsednik našteti neopravičeno odsotne. A tudi ne piše, da jih ne sme našteti. Prepričana sem, da si pisci poslovnika sploh niso mogli predstavljati, da bodo kdaj poslansko funkcijo opravljali ljudje, ki se požvižgajo na etiko, moralo, na odgovornost do dela in državljanov. Kdo v tem nosi zastavo, je že leta jasno. Dela kar hoče, ker lahko.

Ravno sem prebrala stališče enega izmed nekdanjih predsednikov DZ, ki sem ga včasih cenila, zadnje čase pa ne več. Pravi: »Presojanje poslancev po prisotnosti v dvorani ni umestno in ni kriterij učinkovitosti njihovega dela«. Res je, lahko se brez sankcij v »ilegali« pripravljajo na ponovni napad na demokracijo. In lahko se presoja njihov značaj ter odnos. Še dodaja: »Poslanca, ki ni prisoten na sejah in se za odsotnost ne opraviči, lahko sicer kaznujejo volilci.« Čez štiri leta? Ne, to koalicijo smo izvolili tudi zato, da take nepravilnosti, ki se že leta vlečejo, uredi. Tukaj in zdaj.

Polona Jamnik, Bled