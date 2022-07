Zaradi povečanega obiska predvsem ob koncu tedna je občina Brezovica že v preteklih dveh letih uredila za zdaj še brezplačno parkirišče pri gasilskem domu PGD Jezero, s čimer so razbremenili pritisk na okolico jezera. »Samo jezero predstavlja enega najpomembnejših elementov naravne dediščine na Ljubljanskem barju, zato je treba preprečiti njegovo degradacijo z obremenjevanjem okolja. Po naših opažanjih novourejeno parkirišče zadošča povpraševanju v poletnih mesecih, ko je obisk močno povečan,« so nam v odgovoru zapisali na brezoviški občini, hkrati pa poudarili, da je v bližini jezera končna postaja mestnega potniškega prometa linje 19B, ki obiskovalcem omogoča razmeroma lahek dostop tudi z javnim prometom.

Stara drevesa nadomestili z novimi

Zgodaj popoldne, ko smo jezero obiskali tudi sami, pretirane gneče na urejeni travnati brežini ni bilo. Tudi vsi trije popolnoma prenovljeni pomoli, ki so jih zaradi dotrajanosti obnovili, hkrati pa opremili s stopnicami za vstop oziroma izstop iz vode, niso bili polno zasedeni. Mogoče zato, ker sence dreves, ki smo je bili vajeni med našim zadnjim obiskom pred leti, ni bilo nikjer. »Drevesa, ki so dajala senco ob severnem pomolu, so bila zaradi bolezni odstranjena, saj so predstavljala potencialno nevarnost za obiskovalce. Na njihovem mestu so bila zasajena enaka nova drevesa,« so povedali na občini in dodali, da so se tudi tokrat odločili za vrbe. »Te so ena hitreje rastočih drevesnih vrst in s tega vidika bodo najhitreje omogočile senco obiskovalcem.«

In če ste se se želeli v Podpeškem jezeru ohladiti v družbi svojega psa, bo moral kosmatinec tokrat ostati doma ali privezan stran od vode. »Čeprav jezero ni uvrščeno med uradna oziroma registrirana kopališča na državni ravni, ga večji del obiskovalcev v poletnem času uporablja ravno za ta namen, kar je botrovalo odločitvi za prepoved kopanja psov v jezeru,« so o prepovedi, ki so jo potrdili tudi z opozorilno tablo o prepovedi kopanja psov v jezeru, sporočili z občine.

Voda primerna za kopanje

Posebnost jezera je podzemni odtok lijakaste oblike, skozi katerega vodi ozko globoko brezno, doslej raziskano do globine 51 metrov. Tako je Podpeško jezero eno najglobljih v Sloveniji. Voda preko tega lijaka odteka v 300 metrov oddaljeni Hruški potok, ki je desni pritok Ljubljanice. Ravno dno z izjemo lijaka je sicer na povprečni globini 10 metrov. Namesto supov in drugih napihljivih rekvizitov, s katerimi bi si lahko popestrili čofotanje v jezeru, pod roko raje vzemite senčnik. »Skladno z omejitvami dejavnosti na območju naravnih vrednot in ožje varovanih območjih na Ljubljanskem barju je prepovedana uporaba plovil na jezeru,« so še zapisali na občini in dodali, da na lastno pobudo preverjajo kakovost voda, in sicer tako na jezeru pri Podpeči kot na Rakiškem jezeru.

»Želimo zagotavljati varno rabo voda na območju občine. Rezultati analiz kažejo, da parametri zadoščajo za uporabo voda v kopalne namene.« Če boste morali za zabavo v vodi in ob njej brez napihljivih pripomočkov poskrbeti sami, pa bodo za žejo in lakoto poskrbeli v bližnji restavraciji Jezero, kjer so se na poletno sezono – tudi s ponudbo ter mlado in hitro ekipo – dobro pripravili. .