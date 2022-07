Knežje mesto gosti več tisoč gasilcev

Celje je v teh dneh prestolnica prostovoljnega gasilstva. Na gasilsko olimpijado, ki jo prvič v takšnem obsegu gostimo pri nas, so gasilci pripotovali iz kar 20 držav, v različnih disciplinah pa tekmuje 2634 udeležencev, ki so nastanjeni v celjskih osnovnih in srednjih šolah. V knežjem mestu pa so zanje pripravili tudi vrsto spremljevalnih dogodkov, nad katerimi so gasilci in gasilke več kot navdušeni.