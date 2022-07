Žabarji vode ne damo

Pomanjkanje pitne vode v obalnih občinah predstavlja vse večji problem, redukcije in omejitve potrošnje pa bodo kmalu pripeljale do prepovedi izplakovanja školjk po opravljeni potrebi. Kot smo izvedeli v uredništvu n. n., se zato tamkajšnji župani že dogovarjajo, da bi na Črnem Kalu postavili mitnico in v svoje kraje spustili le tiste, ki bodo s seboj pripeljali najmanj 50 litrov vode. Preverba pa bo menda potekala tudi v obratno smer.