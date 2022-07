Se v britanski kraljevi družini kuha nov velik škandal? Veliko let je trajalo, da je obnovila ugled po »annus horribilis«, kot je kraljica sama opisala škandalozno leto 1992, v katerem sta ob javnem pranju umazanega perila razpadla zakona njenih sinov Charlesa in Andrewa, in da so ji Otočani oprostili togo držo in zadržanost ob tragični smrti princese Diane leta 1997, po kateri so milijoni zahtevali, da princ William preskoči očeta v vrsti za prestol. Čas celi rane v tolikšni meri, da so sprejeli prestolonaslednikovo večno ljubico Camillo kot njegovo drugo ženo (2005) in bodočo kraljico spremljevalko. Kraljeva barka je zaplula v mirne vode, po rojstvu princa Georgea, prvega od treh otrok Williama in Kate, so se lahko skupaj fotografirali kraljica in trije bodoči kralji. Monarhija je bila spet videti trdna kot skala. Tudi ko je princ Harry v Meghan Markle našel izvoljenko srca. Kmalu pa so se nad monarhijo znova začeli zgrinjati temni oblaki. Kraljica je bila prisiljena predčasno upokojiti princa Andrewa zaradi prijateljevanja z razvpitim pokojnim ameriškim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, Harry in Meghan, ki je na neki način podoživljala Dianino usodo v kraljevi družini, pa sta se odcepila.

Teža milijonov

Nedavni kraljičin platinasti jubilej je začasno odvrnil pozornost od problemov, zdaj pa jo priteguje potencialno velik škandal, tokrat povezan s podarjenimi katarskimi milijoni in samim prestolonaslednikom. Britanski tednik Sunday Times je razkril, da je nekdanji katarski premier šejk Hamad bin Jasim bin Jaber Al Thani med letoma 2011 in 2015 princu Charlesu osebno izročil tri milijone evrov donacij v gotovini. Poznata se že desetletja. S prinčevega uradnega sedeža Clarence House so se odzvali s sporočilom, da so ves denar nemudoma predali eni od prinčevih dobrodelnih organizacij in pri tem sledili predvidenim postopkom. Bomo videli.

Milijon evrov ni lahka stvar, ima svojo težo, če gre za bankovce po 50 evrov, znaša kar 22 kilogramov. Če gre za bankovce po 500 evrov, pa ni hujšega: dva kilograma in 200 gramov. Ugledu bodočega kralja prav gotovo ne koristi, da mu je ravno ta šejk in milijarder na vsakem od treh srečanj dal po milijon evrov. Enkrat naj bi bili bankovci v torbi, enkrat v vrečkah snobovske najdražje živilske trgovine Fortnum in Mason, in enkrat v kovčku. Milijon iz kovčka, ki naj bi ga šejk prinesel v prinčevo uradno rezidenco Clarence House, naj bi preštela dva prinčeva pribočnika, ponj pa naj bi prišli iz diskretne zasebne banke Coutts, pri kateri imajo račune tudi člani bogate kraljeve družine. Sam Charles naj bi imel pod palcem blizu 100 milijonov evrov.

Človek, ki je kupil London

Milijarderski šejk se je v preteklosti hvalil, da sta bila v njegovem 300 milijonov evrov vrednem domu v Londonu poleg Charlesa večkrat na večerji tudi kraljica in pokojni princ Filip, ki naj bi se dobro razumela z njegovo mamo. Šejku Hamadu pravijo »človek, ki je kupil London«, ker je zase ali za katarsko vladarsko družino kupil nekatere od najbolj znanih nepremičnin, od razkošne trgovine Harrods do najvišjega nebotičnika Shard, od olimpijske vasi do znamenite Camdenske tržnice. Osebno Charlesovo sprejemanje donacij je v kričečem nasprotju z njegovimi dolgoletnimi trditvami, da ni bil nikoli osebno vpleten v podrobnosti zbiranja denarja za svoje dobrodelne organizacije.

Dvorni komentator Tom Bower ocenjuje, da gre za razkritje Charlesove slabe presoje, ki utegne ogroziti celo njegovo nasledstvo prestola. S tem zadnjim morda pretirava, v vsakem primeru pa osebni prevzem katarske gotovine v torbi, kovčku in vrečkah škoduje ugledu ne samo prestolonaslednika, ampak tudi kraljeve družine in monarhije. Trije podarjeni šejkovi milijoni so pod toliko večjim drobnogledom, ker policija in komisija za dobrodelne organizacije preiskujeta nedavno obtožbo, da je najbližji prinčev pribočnik Michael Fawcett poskrbel za visoko odlikovanje za savdskega milijarderja. Fawcett je že odstopil, a preiskava kulture nagrajevanja donatorjev se nadaljuje.

Kraljeva družina pa tudi britanska konservativna vlada sta sicer zelo navezani na superbogato katarsko vladarsko hišo. Maja letos sta kraljica (kljub težavam s hojo) in Boris Johnson sprejela katarskega vladarja, šejka in milijarderja Tamina bin Hamada Al Thanija, ko je bil na obisku v Londonu. 39-letni emir je Johnsona povabil na nogometno prvenstvo v Katarju, ki bo konec leta, Johnson pa je povabilo sprejel. Največ srečanj s katarskimi in drugimi bližnjevzhodnimi avtokratskimi režimi – več kot sedemdeset – je sicer imel princ Andrew, ki je dolga leta zapravljal denar davkoplačevalcev kot posebni trgovinski predstavnik vlade. Kraljica, ki je leta 2010 v gradu Windsor gostila prejšnjega katarskega emirja, je Katar obiskala leta 1979.