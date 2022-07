Na kratki in izjemno eksplozivni etapi s štirimi kategoriziranimi vzponi ekipa prvega kolesarja sveta ni vrgla puške v koruzo. Neverjetno predstavo sta uprizorila Danec Mikkel Bjerg in Američan Brandon McNulty. Z izjemnim tempom sta poskrbela, da so že na predzadnjem vzponu na čelu dirke ostali le McNulty, Pogačar in Jonas Vingegaard. Idealen položaj za dvakratnega zmagovalca Toura, a žilavi Danec se tudi danes ni pustil zlomiti.

Slovenski as je z napadom poskušal na vrhu prelaza Col de Val Louron-Azet dobrih 20 kilometrov pred ciljem. Mož v rumeni majici je bil na napad pripravljen in do razlike ni prišlo. Trojica McNulty, Vingegaard in Pogačar je nato skupaj prišla tudi na 8-kilometrski ciljni vzpon do gorskega letališča Peyragudes. Na zadnjem vzponu Slovencu ni ostalo dovolj moči za nov napad, kljub ostremu tempu McNultya pa se Danec ni zlomil. Ostal je le boj za prestižno etapo. Za trenutek se je zdelo, da bo Danec Pogačarju zabil še zadnji žebelj v krsto prvega kolesarja sveta, saj je deloval bolj sveže. Pogi je na koncu še enkrat stisnil zobe in iz sebe spravil dovolj moči, da je prišel do prestižne etapne zmage. S tem je tudi nagradil odlično delo celotnega moštva. V skupnem seštevku pa je za voljo bonifikacijskih sekund pridobil štiri sekunde. Jutri kolesarje čaka še ena težka etapa in zadnji dan, da se zlomi tudi ledeno hladen in mirni Skandinavec.