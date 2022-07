Dobava orožja dolgega dosega Kijevu je spremenila "geografijo" spopadov, je opozoril Lavrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Glede ruskih ciljev v Ukrajini je dodal, da ne gre več samo za Doneck in Lugansk, ampak tudi za regiji Herson in Zaporožje ter številna druga ozemlja.

Ti cilji Rusije pa se bodo še bolj spremenili, če bo Zahod Ukrajini še naprej dobavljal orožje dolgega dosega, kot je napredni raketni sistem Himars, je opozoril.

Moskva je v zadnjih tednih dosegla uspehe na vzhodu Ukrajine, med drugim na območju Severodonecka in Lisičanska, kar ji je odprlo pot za napredovanje proti zahodu, proti mestoma Kramatorsk in Slovjansk. Na tem območju in na jugu Ukrajine se nadaljujejo srditi spopadi, pri čemer se Kijev zanaša na nedavne dobave orožja s strani Zahoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lavrov je tudi ocenil, da mirovni pogovori z Ukrajino v trenutnih razmerah nimajo smisla. Dosedanji stiki s Kijevom so po njegovih besedah »razkrili le pomanjkanje pripravljenosti ukrajinske strani, da bi se o čem resno pogovarjali.« »Enostavno ne bodo nikoli sposobni izraziti ničesar, kar bi si zaslužilo resno pozornost resnih ljudi,« je dodal

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek zvečer med obiskom v iranski prestolnici Teheran dejal, da prejšnja ruska ponudba za rešitev spora, ki je bila pripravljena za podpis, ni več veljavna.