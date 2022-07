V torek je ameriški rušilec opravil »rutinski tranzit skozi Tajvansko ožino«, je sporočila ameriška mornarica.» Ladja je plula skozi koridor v ožini, ki ni del teritorialnega morja katere koli države,« so še dodali.

Ameriške vojaške ladje sicer redno izvajajo vaje v tej ožini, ki si jo lasti Kitajska, kar pogosto izzove oster odziv Pekinga. Ta razume Tajvan in morje okoli njega kot svoje ozemlje.

Iz kitajske vojske so danes sporočili, da so na območje ožine napotili pomorske in zračne sile, ki bodo spremljale in nadzorovale dogajanje. »Pogoste ameriške provokacije in razkazovanje v celoti dokazujejo, da ZDA rušijo mir in stabilnost v Tajvanski ožini ter povzročajo tveganja,« je dejal tiskovni predstavnik kitajske vojske Shi Yi. Dodal je, da so kitajske sile vselej »v visoki pripravljenosti, da odločno zaščitijo nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost« Kitajske.

Torkov prehod ladje je sovpadel z obiskom nekdanjega ameriškega ministra za obrambo Marka Esperja na Tajvanu. Esper je na srečanju s predsednico Tsai Ing-wen Tajvan označil za »dobrega prijatelja«, ki ga morajo ZDA podpirati in braniti, ter dejal, da mora Washington prenehati s »strateško dvoumnostjo« glede tega, ali bo vojaško posredoval v primeru kitajske vojaške intervencije na Tajvanu.