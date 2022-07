Yogi Ferrell ostaja v dresu Cedevite Olimpije

Ameriški organizator igre Yogi Ferrell, ki se je ljubljanskemu košarkarskemu prvoligašu Cedeviti Olimpiji pridružil sredi minule sezone, ostaja v dresu zmajev. Kot so danes sporočili iz ljubljanskega kluba, jim je po Edu Muriću, Alenu Omiću in Zoranu Dragiću uspelo zadržati še enega od nosilcev igre iz sezone 2021/22.