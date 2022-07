»Sovražnik je izvedel napad na območju vasi Pokrovske v bližini mesta Bahmut, pri čemer je dosegel delni uspeh, in se utrjuje na južnem robu kraja,« je ukrajinski generalštab zapisal v svojem dnevnem poročilu o razmerah v Ukrajini.

Vas Pokrovske se nahaja 10 kilometrov vzhodno od pomembnega prometnega vozlišča Bahmut v regiji Doneck. Linija Siversk-Soledar-Bahmut je zadnja obrambna črta, ki ščiti mesti Slovjansk in Kramatorsk v Donbasu, ki sta za zdaj pod ukrajinskim nadzorom. Kot so pred tem sporočili ukrajinski viri, naj bi v torek napadalci obstreljevali tudi Slovjansk.

Ukrajinski generalštab je sporočil še, da so ukrajinski vojaki odbili ruske napade na drugih delih fronte v Donbasu, med drugim severno od Slovjanska in vzhodno od Siverska, ter da je ruska vojska utrpela precejšnje izgube. Informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

V regiji Herson na jugu Ukrajine so prav tako poročali o spopadih, vendar se frontna linija ni spremenila.

Ukrajina se medtem pripravlja na protiofenzivo na Krimski polotok, ki ga je anektirala Rusija, in rusko črnomorsko floto, ki je tam nameščena, je sporočil namestnik ukrajinskega obrambnega ministra Volodimir Havrilov.

»Pridobivamo ustrezno orožje in prej ali slej bomo usmerili proti ruskemu ladjevju. Rusija bo morala zapustiti Krim, če bo želela obstati kot država,« je Havrilov dejal v intervjuju za londonski časnik The Times.

Dodal je, da je bila ukrajinska ponovna zasedba Kačjega otoka, ki ga je Moskva okupirala na začetku invazije, le prvi korak. »Pripravljeni smo jih napadati po vsem Črnem morju, če bomo imeli to možnost,« je še dejal Havrilov.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov se je odzval z besedami, da so Havrilovove pripombe samo potrdile nujnost ruske posebne vojaške operacije, kot v Moskvi imenujejo vojno v Ukrajini. Rusija vztraja, da izvaja operacijo za »denacifikacijo« in »demilitarizacijo« Ukrajine. »Samo na tak način se lahko Ukrajina osvobodi takšnih predstavnikov oblasti,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Peskov.

Kljub nenehnim spopadom in sovražni retoriki sta Kijev in Moskva v torek vseeno uspela izmenjati posmrtne ostanke vojakov, ki so bili ubiti v boju. »Ukrajina je repatriirala 45 svojih branilcev,« so sporočile oblasti v Kijevu, ruska tiskovna agencija RIA Novosti pa je potrdila, da so bila Rusiji predana trupla enakega števila njenih vojakov.

Oblasti v ZDA pa so medtem sporočile, da naj bi pozneje v tem tednu oznanile še eno pošiljko orožja in vojaške opreme za Ukrajino. Ta naj bi vključevala več raketnih sistemov Himars ter rakete in strelivo, je povedal tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva John Kirby.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem napovedal ustanovitev parlamentarne komisije, ki bo preverjala ustreznost uporabe zahodnega orožja v konfliktu v Ukrajini, čeprav je v svojem rednem večernem video nagovoru poudaril, da doslej ni bilo obtožb o zlorabah.