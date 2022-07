Številne gasilske ekipe so znova mobilizirali takoj, ko je vzšlo sonce, da bi pogasili požar, ki se je ponoči razširil v neposredno bližino gosto naseljenih predmestij na severu grške prestolnice, kot je Gerakas, kjer živi približno 29.000 ljudi.

»Zaradi jakosti in hitrosti vetra je požar vso noč nenehno spreminjal smer širjenja, kar nam je oteževalo gašenje,« je danes zjutraj na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik gasilcev v Atenah.

Preventivno so evakuirali več naseljenih območij, bolnišnico in atenski nacionalni observatorij. Grška policija je v izjavi po navedbah AFP sporočila, da je z ogroženih območij umaknila skoraj 600 ljudi. Atenska obvoznica je na nekaterih odsekih zaprta za promet. Po podatkih gasilcev je pogorelo tudi nekaj hiš, ocenjevanje škode pa se bo začelo takoj, ko bo požar pod nadzorom.

Grški premier Kiriakos Micotakis je po navedbah svojega urada sklical tudi krizni štab, ki naj bi poskušal rešiti nastali položaj. V zadnjih 24 urah so grški gasilci posredovali pri 117 požarih. Grška vlada je v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi za preventivno napotitev gasilcev iz več držav članic EU.

Lansko poletje so Grčijo in zlasti otok Evia v bližini Aten prizadele zelo visoke temperature in močni gozdni požari, ki so opustošili 103.000 hektarjev površin in v katerih so umrli trije ljudje. Letos prav tako požari v Grčiji povzročajo hude težave.