Bannon meni, da bi morali člani odbora, ki so zanj priporočili kazensko ovadbo, priti na sojenje kot priče. Odbor je poslal svojo glavno pravnico Kristin Amerling, ki je razložila, da se je Bannon namerno izogibal pozivu na zaslišanje o napadu Trumpovih privržencev na kongres ter zagotovila, da upoštevanje poziva ni prostovoljno ampak obvezno.

Bannon je na sojenju še naprej izražal kljubovanje. »Ko bodo republikanci spet prevzeli večino v kongresu, bomo imeli prave odbore in Američani bodo izvedeli resnico,« je dejal.

Tožilka Amanda Vaughn je dejala, da je Bannon prek odvetnika zavrnil poziv kongresa, čeprav do tega ni bil upravičen. Odbor ga je obvestil, da ga v primeru zavrnitve poziva čakajo posledice. »Možna je le ena sodba. Obtoženec je zaničeval kongres in je kriv,« je dejala tožilka.

Bannonov odvetnik Matt Corcoran pa je trdil, da se Bannon ni izogibal pozivu, saj je je z odborom komuniciral njegov odvetnik Bob Costello, ki je razložil, zakaj Bannon ne more priti na zaslišanje.

Bannon se je skliceval na izvršni privilegij predsednika ZDA, ki predsedniku zagotavlja zaupnost komunikacij. Vendar pa je ta privilegij skušal uveljaviti Trump, ki ni več predsednik.

Kongresni odbor je skušal od Bannona dobiti odgovor na vprašanje, kaj je vedel o pripravah na napad, glede na to, da je dan prej izjavil, da bo v Washingtonu 6. januarja, ko bo kongres formalno potrjeval izide predsedniških volitev po zveznih državah, izbruhnil cel hudič.

Bannona so konec lanskega leta aretirali po tem, ko se je pravosodno ministrstvo ZDA odzvalo na kongresno prijavo, da zaničuje kongres, kar je kaznivo dejanje. Obtožen je dveh točk zaničevanja kongresa in za vsako je zagrožena kazen od 30 dni do leta dni zapora. Vendar pa zaradi tega prekrška doslej v ZDA skoraj še nihče ni šel v zapor.