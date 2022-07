Posnetki lokalnih medijev kažejo visok gost dim, ki se je dvigal iz prostora za turbine. Ogenj naj bi izbruhnil po okvari enega od transformatorjev, na katerem naj bi prišlo tudi do eksplozije, ki je stresla jez.

Žrtev v požaru na elektrarni, ki oskrbuje z energijo Arizono, Nevado in Kalifornijo, ni bilo. Proizvodnja elektrike se je nadaljevala tudi v času nesreče. Preiskava vzroka nesreče še poteka.

Jez leži na meji med Nevado in Arizono, gradili pa so ga v času velike gospodarske depresije v 30. letih prejšnjega stoletja. Velikanska struktura na Koloradu, ki je le okoli 50 kilometrov oddaljena od Las Vegasa, je priljubljena turistična točka.

Akumulacijsko jezero Mead se razteza skoraj do Las Vegasa in je največji vodni rezervoar v ZDA, ko je polno. Jezero oskrbuje s pitno vodo 25 milijonov ljudi, vključno s prebivalci velikih mest Los Angeles, San Diego, Phoenix, Las Vegas in Tucson.

Trenutno je njegova gladina zaradi sušnega vremena na zahodu ZDA zelo nizka. V njem je le 30 odstotkov normalne količine vode, gladina pa je od rekordne leta 1983 za kar 52 metrov nižja.

Voda je tako plitka, da sta na dan prišli dve trupli. Domnevno gre za žrtvi mafijskih obračunov iz preteklosti.