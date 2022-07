Koga covid ponovno spravlja na intenzivne oddelke

V slovenskih bolnišnicah bo kmalu spet hospitaliziranih več kot sto bolnic in bolnikov z vodilno diagnozo covid-19, petina jih potrebuje intenzivno nego. Različici omikron BA.4 in BA.5 najbolj ogrožata starejše necepljene in osebe s kroničnimi zdravstvenimi težavami.